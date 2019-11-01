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12強熱身賽今永昇太3局6K 日本勝加拿大

最新更新：2019/11/01 22:03
世界12強棒球賽日本1日與加拿大進行熱身賽第2戰，今永昇太先發3局飆6K無失分，近藤健介單場2安1打點，終場以3比0拿勝。（圖取自日本棒球代表隊官方網頁japan-baseball.jp）
世界12強棒球賽日本1日與加拿大進行熱身賽第2戰，今永昇太先發3局飆6K無失分，近藤健介單場2安1打點，終場以3比0拿勝。（圖取自日本棒球代表隊官方網頁japan-baseball.jp）

（中央社記者謝靜雯台北1日電）世界12強棒球賽日本今天與加拿大進行熱身賽第2戰，由預期將對上中華隊的投手今永昇太先發，今永昇太先發3局飆6K無失分，近藤健介單場2安1打點，終場以3比0拿勝。

世界12強棒球賽B組預賽將於5日在台中洲際、桃園棒球場兩地開打，中華、日本、委內瑞拉和波多黎各同組，中華隊2、3日將於洲際棒球場進行官辦熱身賽，日本隊昨天起於沖繩與加拿大隊打熱身賽。

日本隊昨天首戰以5比6輸球，又折損主力外野手秋山翔吾，今天派出左投今永昇太先發，今永昇太很有可能就是11月7日中華隊與日本隊之戰時，日本隊的先發投手。

今天今永昇太用45球投3局，僅被敲出1支安打，投出6次三振、無失分，大野雄大接手中繼，也投3局被敲2支安打，投出兩次三振、無失分，日本隊總計5名投手登板，有效壓制加拿大隊打線。

日本隊4局有攻勢，靠著接連2次保送、接連滾地球先馳得點，5局再靠著保送、犧牲短打、山田哲人安打，送回第2分，8局日本隊再起攻勢，靠著保送、源田壯亮、近藤健介接連安打，送回球隊第3分，順利拿下勝利。

日本隊預計2日抵達台灣，3日在桃園棒球場練球、4日在洲際棒球場練球，5日首場比賽將於桃園棒球場與委內瑞拉交手。（編輯：葉俐緯/吳協昌）1081101

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