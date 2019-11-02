12強熱身賽委內瑞拉不敵澳洲 稱讚台日都很強

（中央社記者楊啟芳台中2日電）世界12強棒球賽台灣官辦熱身賽今天開打，中午先由委內瑞拉交手澳洲隊，預賽與台灣同組的委內瑞拉以0比1不敵澳洲，委內瑞拉總教練蘇貝洛表示，台灣和日本都是很強的隊伍。

世界12強賽正式比賽於今天在墨西哥開打，台灣區B組預賽則是5日開打，今天在洲際棒球場進行為期2天的官辦熱身賽，中午先由委內瑞拉對澳洲，晚上再由台灣交手古巴隊，跟中華隊同在B組的有委內瑞拉、波多黎各及日本隊。

委內瑞拉陣中有多名美國職棒小聯盟3A的球員，官辦熱身賽中，對澳洲隊推出前大聯盟紅襪隊左投杜布朗特（Felix Doubront）先發，有可能會在預賽對戰中華隊，投2局被敲出1支安打，無失分。

雙方前5局都沒有分數進帳，直到6局上澳洲隊第4棒尼爾森（Mitch Nilsson）敲二壘安打後，利用2次保送形成滿壘，投手再發生暴投，攻下1分，終場委內瑞拉以0比1不敵澳洲隊。

委內瑞拉總教練蘇貝洛（Carlos Subero）表示，這場比賽有2次得分機會，可惜錯過了，是一場很激烈的比賽。5日委內瑞拉預賽首場會率先交手日本隊，6日再對台灣，蘇貝洛說：「日本和台灣都有很好的團隊，會盡量減少錯誤。」

中華隊若要在世界12強取得2020年東京奧運門票，名次必須高於澳洲及韓國，澳洲隊總教練尼爾森（David Nilsson）表示，「這3隊中沒有一隊有特別的優勢，不過台灣、韓國在預賽都有主場優勢，我們會努力求生存，目標先打進複賽」。（編輯：張芷瑄）1081102