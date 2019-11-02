台灣橄欖球困境待突破 黃漢滄盼3管齊下

橄欖球在台灣非主流運動，但曾經也是亞洲強權之一，中華隊在2002年釜山亞運男子7人制橄欖球賽奪銀牌。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北2日電）中華民國橄欖球協會理事長黃漢滄今天表示，希望藉由聯賽制度，吸引企業支持球隊、提升選手與教練待遇以及透過媒體推廣，提升橄欖球能見度等作法，打破現今橄欖球發展的困境。

橄欖球在台灣發展，最早可追溯至日治時期，由當時任職於淡水中學（現在的淡江高中）的老師陳清忠推動，並在1923年成立第一支台灣橄欖球隊「淡水中學橄欖球隊」，也因此獲得「台灣橄欖球之父」稱號。

橄欖球雖然在台灣並非主流運動，但曾經也是亞洲強權之一，1998年曼谷亞運、2002年釜山亞運，中華隊都曾在男子15人制橄欖球賽摘銅，男子7人制部分，更曾在釜山亞運拿下銀牌。

16年過去，看到日本這次在橄欖球世界盃一連擊敗愛爾蘭隊等勁敵，分組賽事4戰全勝，創隊史首度晉級8強紀錄，黃漢滄也相當有感觸，但他強調，除了羨慕日本的成就外，也必須反向思考，日本是如何達成的。

黃漢滄認為，橄欖球在台灣發展屬於結構性問題，且非「一朝一夕」所造成，發展任何球類運動，都需要政府與民間扮演適當的角色。

談到橄欖球在台灣屬於冷門運動，黃漢滄表示，主因為橄欖球運動在台灣的發展缺乏出路，因此協會自今年9月起推動聯賽制度，希望明年能吸引第一家企業支持球隊，期待未來能接二連三吸引更多企業投入。

另一方面，還需提升選手、教練待遇，黃漢滄強調，讓選手除了擁有榮譽外，也能有所得。黃漢滄提到，由於國內民眾對橄欖球了解不深，希望未來藉由媒體、網路進一步推廣橄欖球運動。

為提升橄欖球在台灣能見度，橄欖球協會也積極申辦國際賽事，除了去年底舉辦U19亞洲青年橄欖球錦標賽外，今年也曾主辦亞洲盃橄欖球錦標賽第一級盃賽。而國內重大比賽包括年度全國橄欖球錦標賽、年度全國中正盃橄欖球錦標賽、年度全國七人制橄欖球錦標賽。（編輯：葉俐緯）1081102