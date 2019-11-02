世界盃橄欖球賽奪冠 黑人隊長締造南非故事

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡2日專電）「我們所代表的比我們想像的大得多」。南非「跳羚隊」在世界盃橄欖球賽奪冠，靈魂人物、也是首位擔任南非隊長的柯利西以自身經歷鼓勵隊員不分族群，為全南非人而戰。

南非跳羚隊今天在第9屆世界盃橄欖球賽奪冠，隊史第3度封王。橄欖球對南非人如同「國球」，不僅總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）親自飛到日本橫濱為南非隊加油，全國民眾也瘋狂歡慶南非隊奪冠。

自1987年首屆世界盃橄欖球賽開始，跳羚隊已經榮獲3屆冠軍，分別是1995、2007與2019年，如今睽違12年，跳羚隊再度奪冠，對南非人而言意義非凡。

特別值得一提的是，這次世界盃橄欖球賽中帶領跳羚隊奪冠的隊長柯利西（Siya Kolisi），他也是首位獲選於國際賽事中擔任羚羊隊隊長的黑人。然而，柯利西的職業橄欖球員之路充滿荊棘，如今帶領羚羊隊奪冠，向世人展示包容多元、團結奮戰的「南非故事」。

今年28歲的柯利西身高188公分、體重105公斤，擅長在後排的任何位置上打球，但到目前為止，他的位置大多是側翼（flanker）。他2018年5月入選為跳羚隊隊長，成為該隊126年來首位黑人隊長。

柯利西出生於伊麗莎白港（Port Elizabeth）的一個貧困小鎮。母親16歲時生下他，而父親當時也只是一名高三學生，生活困頓不難想像。15歲時母親過世，他由外婆扶養長大。

28歲的柯利西（前右）是首位獲選於國際賽事擔任羚羊隊隊長的黑人，2日在世界盃橄欖球賽決戰領軍擊敗英格蘭隊。（共同社提供）

柯利西先前接受英國「衛報」（The Guardian）訪問時表示， 他小時候家境貧困，經常有一餐沒一餐，他的祖母和母親沒有能力供應每日所需的食物，小時候日子過得很苦，經常餓著入睡，有時甚至家裡沒錢付他上小學的學費。

然而貧窮無法阻止柯利西對於橄欖球的熱愛。12歲那年的一場比賽中他優異的表現獲得球探青睞，輾轉獲得位於布魯芳登市（Bloemfontein）、擁有164年校史的運動名校葛雷學院（Grey College）橄欖球獎學金，從此翻轉人生。

球隊生涯並非一帆風順。柯利西21歲那年因為手傷被迫退出比賽，只能在球場邊黯然地看著其他隊友出賽。話雖如此，他卻從未因此萌生退意。一年後，他重回賽場，逐漸找回自信，憑藉不斷鍛鍊，球技愈顯精進，再度贏得教練嘉許。

跳羚隊教練伊拉斯莫斯（Rassie Erasmus）先前打算組成一支至少有半數黑人球員的隊伍，代表南非出征世界盃橄欖賽。他指出，這支隊伍先要選出一個既是球員也是領導者的黑人隊長，在他的監督下認真地改造球隊。而從許多方面衡量，柯利西就是南非廢除種族隔離政策後的成功模範。

從出身貧窮到成為拔尖的運動員，柯利西2016年迎娶白人女子史密斯（Rachel Smith）為妻，婚後兩人育有一子一女。在南非這個「彩虹之國」裡，再也找不到像柯利西這樣能展現南非千絲萬縷的過往如何被克服的導師了。

就像柯利西說過，「我一點都不以我的出身為恥，我知道我的故事就是典型的『南非故事』。」

他說，要成為一名專業的運動員的確很艱難，有時會質疑自己付出的一切是否值得。但只要當他想到他的出身和那些以他為榜樣的人，能夠幫助那些受到他啟發的人，那就是他的責任所在。

柯利西說，他不只鼓舞黑人小孩，也鼓舞各種不同膚色的兒童，當他站在球場上望向群眾時，他看見的是各種不同種族、不同社會階級的人們；身為球員，「我們代表南非整個國家」。

今天贏得冠軍後，柯利西向媒體表示，球隊成員雖然來自不同種族膚色，但是因為目標一致而團結一心終於贏得勝利，他對此向隊友們表達深深謝意。

就像柯利西對隊友說的，「你千萬不要只為了一個群體而戰，你不能只為了成為最棒的黑人球員或白人球員而戰，你必須為了每一位南非人而成為最棒的球員」，「我們所代表的，比我們想像的大得多」。（編輯：周永捷）1081102