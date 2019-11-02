南非世界盃橄欖球賽奪冠 總統民眾歡慶榮耀

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡2日專電）南非橄欖球隊今天在第9屆世界盃橄欖球賽奪冠，隊史第3度封王。橄欖球對南非人如同「國球」，不僅總統拉瑪佛沙飛到橫濱為南非隊加油，全國民眾也瘋狂歡慶南非奪冠。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）日前親自飛到日本橫濱，要在決賽為南非「跳羚隊」（Springboks）加油打氣，以實際行動支持這項曾於種族隔離時代白人專屬、而今已經普及全國的「國球」賽事。

自1987年首屆世界盃橄欖球賽開始，跳羚隊已經榮獲3屆冠軍，分別是1995、2007與2019年，如今睽違12年，跳羚隊再度奪冠，對南非人而言意義非凡。

橄欖球、足球與板球是南非三大球類運動，許多南非人熱衷參與這三大球類運動，可見全國人民熱愛橄欖球的程度。

依據南非橄欖球聯盟資料顯示，全國共有1526個橄欖球俱樂部，註冊的球員有65萬1146名，其中12萬1663人是19歲以上成年人、20萬4119人為13至18歲的中學生、32萬5364人為12歲以下的小學生。

這些數字說明橄欖球運動在南非受到學生熱愛、家長支持、社會與國家的重視。

為緊盯決賽，約翰尼斯堡街邊酒吧座無虛席，熱情民眾以各式各樣裝扮支持國家隊。與家人子女同行的婦人頭髮上插著幾支小國旗，笑容滿面讓記者拍照。

南非橄欖球隊2日在第9屆世界盃橄欖球賽奪冠。南非民眾麥可（右）曾是傑出橄欖球員，卻因腳傷含淚揮別球員生涯，但他永遠是南非橄欖球隊的最佳支持者。中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡攝 108年11月2日

34歲的麥可（Michael）目前經營健身房，一身健壯的肌肉說明他曾經光輝燦爛的橄欖球員生涯。

麥可說，他自幼便有著橄欖球員夢，10歲時終於選入校隊，從此展開日復一日的艱苦練習。大學雖然就讀商學院，但從未荒廢橄欖球的練習。

麥可畢業後因球藝傑出獲得獎學金遠赴倫敦打球，吸取經驗，25歲回到南非繼續打球，27歲因為右膝蓋舊傷復發，歷經兩次大手術仍難痊癒，被迫退出球隊，含淚揮別摯愛的橄欖球員生涯。

他說：「雖然因為打球造成右膝蓋受傷，但我從未後悔過。橄欖球是一項美麗的運動，它教會球員忠誠、團隊與堅忍不拔的精神，讓自己日益強壯。」

60歲的雷希莉（Lesily）在酒吧內觀賞實況轉播。她告訴記者，自從丈夫過世後，她總是一人獨自觀賞球賽。今天南非隊第三度贏得世界冠軍，她特別興奮，立刻又點了一杯酒以示慶祝。

36歲的珍（Jane）則是帶著3個年幼女兒在自己平日進出的健身房觀賞實況轉播。她表示，今天南非隊贏得世界冠軍所帶來的喜悅，「將是女兒們終生難忘的美麗回憶」。

此外，值得一提的是，曾經飽受種族隔離帶來嚴重創傷的南非，自一次又一次的國際橄欖球賽中尋求族群融合和團結，期待透過領導者的廣闊胸襟以及民眾的善解包容，建立更祥和的社會與更進步的國家。

像是1995年世界盃橄欖球賽由南非主辦，時值總統曼德拉（Nelson Mandela）就任之初，為了促進族群和諧，凝聚民心，賽程中曼德拉一直穿著羚羊隊綠色球衣，鼓舞士氣。球員果然不負眾望奪得冠軍。曼德拉親自將金色獎盃授予白人隊長皮納（Francois Pienaar），獲得全場觀眾歡呼，許多人因此熱淚盈眶。（編輯：周永捷）1081102

南非橄欖球隊2日在第9屆世界盃橄欖球賽爭冠。南非民眾穿著球衣，頭插小國旗為國家隊加油。中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡攝 108年11月2日