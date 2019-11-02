更多編輯台推薦新聞：
專訪／蔣經國日記公開 胡佛學者林孝庭談史料珍貴
政治

專訪／蔣經國日記公開 胡佛學者林孝庭談史料珍貴

特稿／解讀中共四中公報 對香港反送中3個可能作為方向
兩岸

特稿／解讀中共四中公報 對香港反送中3個可能作為方向

加州野火見證愛情 新人戴口罩完成終身大事
國際

加州野火見證愛情 新人戴口罩完成終身大事

專題／2020大選求勝 蔡韓陣營都搶攻年輕選票
政治

專題／2020大選求勝 蔡韓陣營都搶攻年輕選票

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
新聞專題
南非奪世橄賽第3冠
第9屆世界盃橄欖球賽決戰2日在日本橫濱登場，南非以32比12擊敗英格蘭奪冠，繼2007年後再度擒服英格蘭，笑捧隊史第3座金盃。（圖為共同社提供）
南非奪世橄賽第3冠
新聞專題
南非奪世橄賽第3冠1/4

南非世界盃橄欖球賽奪冠 總統民眾歡慶榮耀

最新更新：2019/11/02 21:31
南非橄欖球隊2日在第9屆世界盃橄欖球賽奪冠，締造隊史第3度封王紀錄，民眾瘋狂歡慶。（美聯社提供）
南非橄欖球隊2日在第9屆世界盃橄欖球賽奪冠，締造隊史第3度封王紀錄，民眾瘋狂歡慶。（美聯社提供）

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡2日專電）南非橄欖球隊今天在第9屆世界盃橄欖球賽奪冠，隊史第3度封王。橄欖球對南非人如同「國球」，不僅總統拉瑪佛沙飛到橫濱為南非隊加油，全國民眾也瘋狂歡慶南非奪冠。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）日前親自飛到日本橫濱，要在決賽為南非「跳羚隊」（Springboks）加油打氣，以實際行動支持這項曾於種族隔離時代白人專屬、而今已經普及全國的「國球」賽事。

自1987年首屆世界盃橄欖球賽開始，跳羚隊已經榮獲3屆冠軍，分別是1995、2007與2019年，如今睽違12年，跳羚隊再度奪冠，對南非人而言意義非凡。

橄欖球、足球與板球是南非三大球類運動，許多南非人熱衷參與這三大球類運動，可見全國人民熱愛橄欖球的程度。

依據南非橄欖球聯盟資料顯示，全國共有1526個橄欖球俱樂部，註冊的球員有65萬1146名，其中12萬1663人是19歲以上成年人、20萬4119人為13至18歲的中學生、32萬5364人為12歲以下的小學生。

這些數字說明橄欖球運動在南非受到學生熱愛、家長支持、社會與國家的重視。

為緊盯決賽，約翰尼斯堡街邊酒吧座無虛席，熱情民眾以各式各樣裝扮支持國家隊。與家人子女同行的婦人頭髮上插著幾支小國旗，笑容滿面讓記者拍照。

南非橄欖球隊2日在第9屆世界盃橄欖球賽奪冠。南非民眾麥可（右）曾是傑出橄欖球員，卻因腳傷含淚揮別球員生涯，但他永遠是南非橄欖球隊的最佳支持者。中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡攝 108年11月2日
南非橄欖球隊2日在第9屆世界盃橄欖球賽奪冠。南非民眾麥可（右）曾是傑出橄欖球員，卻因腳傷含淚揮別球員生涯，但他永遠是南非橄欖球隊的最佳支持者。中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡攝 108年11月2日

34歲的麥可（Michael）目前經營健身房，一身健壯的肌肉說明他曾經光輝燦爛的橄欖球員生涯。

麥可說，他自幼便有著橄欖球員夢，10歲時終於選入校隊，從此展開日復一日的艱苦練習。大學雖然就讀商學院，但從未荒廢橄欖球的練習。

麥可畢業後因球藝傑出獲得獎學金遠赴倫敦打球，吸取經驗，25歲回到南非繼續打球，27歲因為右膝蓋舊傷復發，歷經兩次大手術仍難痊癒，被迫退出球隊，含淚揮別摯愛的橄欖球員生涯。

他說：「雖然因為打球造成右膝蓋受傷，但我從未後悔過。橄欖球是一項美麗的運動，它教會球員忠誠、團隊與堅忍不拔的精神，讓自己日益強壯。」

60歲的雷希莉（Lesily）在酒吧內觀賞實況轉播。她告訴記者，自從丈夫過世後，她總是一人獨自觀賞球賽。今天南非隊第三度贏得世界冠軍，她特別興奮，立刻又點了一杯酒以示慶祝。

36歲的珍（Jane）則是帶著3個年幼女兒在自己平日進出的健身房觀賞實況轉播。她表示，今天南非隊贏得世界冠軍所帶來的喜悅，「將是女兒們終生難忘的美麗回憶」。

此外，值得一提的是，曾經飽受種族隔離帶來嚴重創傷的南非，自一次又一次的國際橄欖球賽中尋求族群融合和團結，期待透過領導者的廣闊胸襟以及民眾的善解包容，建立更祥和的社會與更進步的國家。

像是1995年世界盃橄欖球賽由南非主辦，時值總統曼德拉（Nelson Mandela）就任之初，為了促進族群和諧，凝聚民心，賽程中曼德拉一直穿著羚羊隊綠色球衣，鼓舞士氣。球員果然不負眾望奪得冠軍。曼德拉親自將金色獎盃授予白人隊長皮納（Francois Pienaar），獲得全場觀眾歡呼，許多人因此熱淚盈眶。（編輯：周永捷）1081102

南非橄欖球隊2日在第9屆世界盃橄欖球賽爭冠。南非民眾穿著球衣，頭插小國旗為國家隊加油。中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡攝　108年11月2日
南非橄欖球隊2日在第9屆世界盃橄欖球賽爭冠。南非民眾穿著球衣，頭插小國旗為國家隊加油。中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡攝　108年11月2日
南非橄欖球隊2日在第9屆世界盃橄欖球賽奪冠。南非民眾一早便齊聚酒吧，幾乎人人身穿球隊制服，以實際行動支持國家隊迎戰最艱苦一戰。中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡攝　108年11月2日
南非橄欖球隊2日在第9屆世界盃橄欖球賽奪冠。南非民眾一早便齊聚酒吧，幾乎人人身穿球隊制服，以實際行動支持國家隊迎戰最艱苦一戰。中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡攝　108年11月2日

延伸閱讀
世界盃橄欖球賽 南非力壓英格蘭奪隊史第3冠[影]南非選手從小千錘百鍊 世界盃橄欖球賽露頭角世界盃橄欖球賽 非洲強隊南非擊敗日本

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報