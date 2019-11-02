世橄賽南非下半場兩次達陣 澆熄英格蘭反撲氣焰

（中央社台北2日電）前中華男子橄欖球代表隊總教練陳良乾今天表示，2019橄欖球世界盃冠軍賽，南非今天在下半場的達陣是全場勝負的分水嶺，不但成功拉開兩隊差距，也徹底澆熄了對手英格蘭反撲氣焰。

陳良乾坦言，今年世界盃開打前，包括他在內，多數人相對較看好英格蘭，「一方面是他們在4強扳倒冠軍呼聲最高的紐西蘭，另一方面在前鋒噸位上，英格蘭也有比較明顯的優勢」。

對於今天的壓軸冠軍賽，陳良乾直言，或許兩隊都比較緊張一點，因此上半場都還沒進入狀況，表現半斤八兩，直到下半場第66分鐘，南非的成功達陣不僅將比分拉開，也給全隊注入一劑強心針。

「南非成功達陣後，不僅球隊氣勢大漲，也讓英格蘭情勢變得更不利。」陳良乾分析，英格蘭陷入大幅落後，急著搶分止血，反倒形成失誤讓南非再次達陣，「南非再次達陣後，幾乎就已確定比賽結果了」。

陳良乾表示，南非的前鋒在身型條件雖不如英格蘭，不過全隊進攻時的陣集團非常紮實，仍能穩健推進，反觀英格蘭的攻勢比較分散，這也是兩隊在進攻上最大的不同。（編輯：葉俐緯）1081102