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南非奪世橄賽第3冠
第9屆世界盃橄欖球賽決戰2日在日本橫濱登場，南非以32比12擊敗英格蘭奪冠，繼2007年後再度擒服英格蘭，笑捧隊史第3座金盃。（圖為共同社提供）
南非奪世橄賽第3冠
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南非奪世橄賽第3冠3/7

英格蘭世界盃橄欖球賽惜敗 球迷心碎

最新更新：2019/11/02 22:27
世界盃橄欖球賽決戰2日登場，英格蘭隊以12比32不敵南非隊。（共同社提供）
世界盃橄欖球賽決戰2日登場，英格蘭隊以12比32不敵南非隊。（共同社提供）

（中央社記者戴雅真倫敦2日專電）儘管哈利王子特地到日本橫濱助威，但英格蘭隊今天以12比32不敵南非隊，在第9屆世界盃橄欖球賽抱回亞軍。特地早起替英格蘭隊加油的球迷在對手兩次達陣後，不得不接受敗局。

世界盃橄欖球賽從1987年舉辦起，英格蘭隊僅在2003年拿下冠軍，今年爆冷擊敗強敵「黑衫軍」紐西蘭後，睽違12年再次踢進決賽，而且也重演當年冠軍賽對決南非隊的戲碼，不過最終未能一雪前恥。

決戰在橫濱國際綜合競技場舉行，雙方上半場都以罰踢積分，前40分鐘打完，南非以12比6領先。不過南非翼鋒馬賓比（Makazole Mapimpi）在第66分鐘完成全場首次達陣，柯柏（Cheslin Kolbe）第74分鐘再度達陣成功，英格蘭隊大勢已去，終場南非以32比12勝出。

這場比賽在日本傍晚6時舉行，儘管英國當地時間是上午9時，仍有球迷聚集到酒吧觀賽，英國哈利王子更是特地飛到日本替球隊加油。

英國哈利王子（第2排左）特地飛到日本，2日現身世界盃橄欖球賽決戰替英格蘭隊助威，一旁坐著秋篠宮文仁親王夫婦。（共同社提供）
英國哈利王子（第2排左）特地飛到日本，2日現身世界盃橄欖球賽決戰替英格蘭隊助威，一旁坐著秋篠宮文仁親王夫婦。（共同社提供）

不過，英格蘭隊雖然發起數波攻勢，但全場未能成功達陣，球迷的情緒也越來越低迷。在南非確定勝利後，儘管還未頒獎，但球迷已經開始散去。

然而，球迷也承認「跳羚隊」今天的表現確實遠優於英格蘭隊。英國廣播公司（BBC）訪問來自肯特郡的58歲球迷歐唐納爾（Michael O’Donnell），他表示，南非隊的體能比英格蘭隊強上許多。

他說：「雖然我對比賽結果感到失望，英格蘭隊今天感覺什麼都不順，輸球也是應該。上週（準決賽對決紐西蘭）我們的表現很傑出，但今天是最棒的球隊贏得了比賽。」

另一名球迷魏利（Paul Wylie）說，南非隊既強壯又野蠻。他表示：「我很擔心我們在上週就已經達到巔峰了，因為擊敗紐西蘭隊真的很不得了。對手今天表現對我們而言太強了，不過打進決賽本身就是很了不起的成就。」

也有球迷指責英格蘭隊沒有正常發揮，34歲球迷馬赫（Dominic Maher）說：「這是決賽，我想要來感受氣氛，但英格蘭隊卻沒有發揮出水準。他們上半場打得很有氣勢，下半場卻直直落。」

不過，無論結果為何，英國政治人物都對為國爭光的英格蘭隊獻上鼓勵。首相強生（Boris Johnson）在推特表示：「向今天奪冠的南非隊致敬，不過英格蘭隊也可以因為打了這場精彩的比賽昂首挺胸。」

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）、前首相梅伊（Theresa May）和倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）也都表示，儘管沒拿下冠軍，但英格蘭隊雖敗猶榮。

英格蘭隊教練瓊斯（Eddie Jones）表示：「雖然銀牌沒有金牌好，但依舊是銀牌，我為球員感到驕傲。」

英國啤酒暨酒館協會（British Beer and Pub Association）原本預估，如果英格蘭隊奪冠，球迷狂喜慶功，將會大大推升啤酒銷售量，目前不得而知球迷是否會因為傷心買醉，而推升銷量。（編輯：周永捷）1081102

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