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首頁 / 運動

裙襬搖搖LPGA 蘇嘉全期許未來台灣選手能奪冠

最新更新：2019/11/03 19:24

（中央社記者王揚宇台北3日電）立法院長蘇嘉全今天在臉書發文表示，恭喜美國女將柯達（Nelly Korda）在2019台灣裙襬搖搖LPGA高球賽奪冠，連續兩年獲得台灣公開賽冠軍，也期許在未來的賽事裡，能夠有台灣選手獲得冠軍。

2019台灣裙襬搖搖LPGA高球賽，今天在林口美麗華高爾夫鄉村俱樂部進行最終回，尋求衛冕的美國女將柯達（Nelly Korda），歷經延長賽後擊敗德國梅森（Caroline Masson）和澳洲韓裔好手李旻姬，完成2連霸。

對此，蘇嘉全今天在臉書發文指出，恭喜來自美國的Nelly Korda衛冕冠軍，她已經連續2年獲得台灣公開賽冠軍，可以說台灣是她的幸運地，自己也建議Nelly Korda應該考慮移民到台灣，繼續幸運下去。

蘇嘉全表示，很高興得知今天的賽事過後，裙襬搖搖基金會與LPGA將再簽3年合約，大家非常樂見高爾夫運動，能夠透過這樣的大型國際賽事，在台灣越來越普及，也期許在未來的賽事裡，能夠有台灣選手獲得冠軍。

蘇嘉全最後談到，也要特別感謝裙襬搖搖高爾夫基金會，透過這場賽事，邀請世界各國的高球好手同場較勁，讓台灣的人文與景色之美，透過轉播與報導傳遍全世界，讓世界看見台灣。（編輯：蘇志宗）1081103

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