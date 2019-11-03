陳冠宇向王宗豪請教變速球 盼12強賽能使用

（中央社記者楊啟芳台中3日電）中華隊近2天進行2場世界12強官辦熱身賽，昨天投1局失1分的陳冠宇今天表示，目前還在調整階段，也有請教同為左投的王宗豪變速球，期盼能在正式比賽用上。

旅日左投陳冠宇昨天在第7局上場，被敲2支安打，分別是一壘安打及二壘安打，有1次保送，失1分。他今天表示，「目前還在調整階段，二壘安打那顆是失投球，想投到內角但跑到紅中去，之後對上中南美洲球隊，應該會用縱向變化球比較多」。

中華隊投手陣中僅2名左投，分別是陳冠宇及王宗豪，陳冠宇表示，這幾天有向王宗豪請教變速球，投手教練吳俊良和胡智為也有給建議，他說明：「王宗豪的變速球用食指力量比較多，對右打效果應該會不錯，在牛棚有多練一下，因為現在是非常時刻，希望正式比賽可以用上。」

旅美投手林凱威昨天於第6局登板，被敲1支安打、送出1次三振，無失分。投手教練吳俊良今天表示，「之前林凱威狀況沒到特別好，不過昨天看感覺不一樣了，直球、變化球都不錯，身體和心理都有調整到位」。

林凱威則指出，前幾場熱身賽主要是太緊張，但現在比較放得開。林凱威的投球限制為1局最多25球，超過1局必須休息1天，與同樣有投球限制的林鋅杰會定位在牛棚。不過林凱威表示，不會受限制影響改變投球策略，也不會擔心。（編輯：葉俐緯）1081103