大聯盟金手套獎公布 洛磯三壘手亞瑞納多7連霸

（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國職棒金手套獎得主今天公布，洛磯三壘手亞瑞納完成7連霸，是繼生涯共10次獲獎的鈴木一朗後，能從生涯首季開始連續7季拿下金手套獎的第2人。

美國職棒大聯盟MLB今年的金手套獎得主中，以亞瑞納多（Nolan Arenado）、高登（Alex Gordon）生涯7度獲獎最多；從響尾蛇轉到太空的人投手葛蘭基（Zack Greinke）6度獲選居次。

紅襪外野手貝茲（Mookie Betts）4度獲獎；光芒外野手凱麥爾（Kevin Kiermaier）、小熊一壘手黎卓（Anthony Rizzo）都是3度獲選；運動家一壘手歐爾森（Matt Olson）與三壘手柴普曼（Matt Chapman）、印地安人游擊手林多（Francisco Lindor）、響尾蛇游擊手阿邁德（Nick Ahmed）皆為第2度獲選。

至於第一次拿下金手套獎的，有印地安人捕手培瑞斯（Roberto Perez）、白襪二壘手桑傑士（Yolmer Sanchez）、從水手轉到響尾蛇的投手李克（Mike Leake）、費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、紅雀二壘手王寇頓（Kolten Wong）、響尾蛇外野手裴拉塔（David Peralta）、釀酒人外野手凱恩（Lorenzo Cain）、道奇外野手貝林格（Cody Bellinger）。

今年的金手套獎，印地安人、運動家各有兩人獲選，是美國聯盟最多，國家聯盟部分則是有3人獲選的響尾蛇最為亮眼。

各位置金手套獎完整名單如下：

● 美國聯盟

投手：西雅圖水手（現亞利桑納響尾蛇）的李克

捕手：克里夫蘭印地安人的培瑞斯

一壘手：奧克蘭運動家的歐爾森

二壘手：芝加哥白襪的桑傑士

三壘手：奧克蘭運動家的柴普曼

游擊手：克里夫蘭印地安人林多

左外野手：堪薩斯皇家的高登

中外野手：坦帕灣光芒的凱麥爾

右外野手：波士頓紅襪的貝茲

● 國家聯盟

投手：亞利桑納響尾蛇（現休士頓太空人）的葛蘭基

捕手：費城費城人的瑞爾穆托

一壘手：芝加哥小熊的黎卓

二壘手：聖路易紅雀的王寇頓

三壘手：科羅拉多洛磯的亞瑞納多

游擊手：亞利桑納響尾蛇的阿邁德

左外野手：亞利桑納響尾蛇的裴拉塔

中外野手：密爾瓦基釀酒人的凱恩

右外野手：洛杉磯道奇的貝林格（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1081104