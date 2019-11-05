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12強中華隊首戰將開打 可持小國旗進場加油

最新更新：2019/11/05 15:51
世界12強棒球賽B組預賽5日在台中洲際棒球場開打，洲際棒球場門口明確貼出禁止攜帶任何形式政治性文圖入場的告示。中央社記者楊啟芳攝　108年11月5日
世界12強棒球賽B組預賽5日在台中洲際棒球場開打，洲際棒球場門口明確貼出禁止攜帶任何形式政治性文圖入場的告示。中央社記者楊啟芳攝　108年11月5日

（中央社記者楊啟芳台中5日電）世界12強棒球賽B組預賽今天在洲際棒球場開打，主辦單位禁止攜帶任何形式的政治性文圖入場，不過小國旗不在限制範圍內，面積以不要影響其他觀眾為主，大國旗則是要事先申請。

世界12強賽中華隊預賽分在B組，在台中洲際棒球場舉行，擁有主場優勢，今天首戰於晚間6時30分交手波多黎各，中華隊推出江少慶先發主投，賽前預售票已經賣破萬，7日的台日大戰則是已經滿場。

日前亞洲棒球錦標賽時，香港隊的賽事曾有民眾帶聲援反送中的標語進場，雖然當時主辦中華棒協有前往勸導，但並沒有強制沒收或禁止入場。

不過今天12強賽前，洲際棒球場門口明確貼出禁止攜帶任何形式政治性文圖入場的告示，內容為「入場請主動配合打開背包或提袋檢查，違反者主辦單位及執法者有權驅離或禁止入場，若對以上禁止攜帶入場物品有爭議時，將由主辦單位工作人員認定」。

中華棒協表示，國旗並不包含在政治性文圖的範圍內，觀眾可以持小國旗進場為中華隊加油，不過大國旗要事先經過申請，而大國旗的定義為不要影響到其他觀眾為主。（編輯：張雅淨）1081105

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