上原浩治任12強球評 難忘被陳金鋒打全壘打

（中央社記者謝靜雯桃園5日電）日職讀賣巨人隊退役球星上原浩治今天現身桃園棒球場，任世界12強賽日本與委內瑞拉比賽球評，上原浩治對王建民和陳金鋒都有印象，也笑說2004年奧運被陳金鋒打全壘打印象更深。

上原浩治在日美職棒累積21年球員資歷，本季宣布退休，此次來台任世界12強棒球賽球評，他表示2007年亞洲棒球錦標賽時就有來過台灣，但是當時是以現役球員身分來台，「這次已經退役，感覺當然很不一樣」。

談起此次世界12強賽觀賽重點，上原浩治表示，日本代表隊陣中，包括今天與委內瑞拉的先發投手山口俊等人，前不久都還是隊友、一起投球，對他們有很高的期待，希望大家可以一起加油。

至於對於台灣棒球的印象，上原浩治表示，沒有特別研究單一球員，知道目前效力巨人隊的陽岱鋼，以及火腿隊的王柏融來自台灣，也提到因為自己是投手，會特別關注投手的表現，「台灣很多球員在日本職棒很活躍，近年也有很多投手成為日職球團追逐的焦點，中華隊的技術水平不容忽視」。

上原浩治2009年效力美職金鶯隊，大聯盟生涯初登板就與洋基隊王建民同場競技，拿下美職生涯首勝，上原浩治表示，那一場勝利對自己很重要，王建民曾連2年在大聯盟拿下19勝，可以贏得那場比賽很開心。

上原浩治也點名陳金鋒，難忘在2004年雅典奧運時被陳金鋒敲出全壘打，被問起對王建民或陳金鋒，誰的印象比較深刻，上原浩治笑說：「還是被打全壘打印象更深刻」。（編輯：張芷瑄）1081105