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鈴木一朗領軍素人棒球隊 訂12月首戰智辯和歌山

最新更新：2019/11/06 17:14

（中央社東京6日綜合外電報導）從美國職棒大聯盟退休的日本傳奇球星鈴木一朗與好友共組的「草野球」（素人棒球）隊，首場比賽預計12月上旬對戰日本高中強權智辯學園和歌山高校（簡稱智辯和歌山）教職員隊。

日本朝日新聞報導，這場草野球比賽將在神戶市的神戶綜合運動公園棒球場舉行。

報導指出，46歲的一朗去年秋天在神戶觀看高中棒球近畿大會，對於以英式銅管樂隊為主的應援深受感動，以此為契機與智辯和歌山開始交流。

一朗與朋友組成的草野球隊名稱叫KOBE CHIBEN（音譯為神戶智辯），已經向智辯和歌山教職員隊提出比賽申請，KOBE CHIBEN隊的成員也都進行自主訓練。

智辯和歌山校長藤田清司說，難得被一朗選為首場比賽的對手，「當然要迎戰」，爽快答應。

智辯和歌山志願參加的隊員有20人，校內管樂隊及啦啦隊畢業校友也有約150人預計共襄盛舉，屆時將在場邊吹奏被稱為「魔曲」的應援曲Jock Rock等，炒熱現場氣氛。

日媒Sponichi Annex曾報導，KOBE CHIBEN隊由一朗身兼老闆、監督及王牌球員，成員大多是一朗過去職棒時期在神戶市內自主訓練時協助他的友人。隊上雖然有人有棒球經驗，但幾乎都是素人，還有人去買規則書努力研究棒球規則。

而球隊名稱除了神戶，還顯示了與智辯和歌山的緣分。智辯和歌山的草野球隊名稱叫做「和歌山智辯」，一朗的球隊不用漢字，是要向對方展現敬意。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1081106

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