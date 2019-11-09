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減薪重返老東家 日媒稱松坂大輔將回西武

最新更新：2019/11/09 13:16

（中央社東京9日綜合外電報導）日媒報導，離開待了2年的日本職棒中日隊後，今年39歲的投手「平成怪物」松坂大輔可能重回過去待了8年的老東家西武隊，預料年薪將大減，西武隊已備妥16號戰袍迎接松坂。

日媒Sponichi Annex報導，松坂有意重回老東家西武隊的消息是昨天傳出，由於松坂對合約條件似乎並無特定堅持，目前看來要重回睽違14年的老東家問題應不大。

松坂過去效力西武隊時穿的是18號球衣，但目前已由其他球員使用；西武隊這次準備的16號球衣，可能是因為松坂在美國職棒大聯盟MLB紐約大都會隊時穿過16號球衣。

松坂1999年到2006年在西武期間，曾拿下新人王、連續3年最多勝投、澤村賞等多項獎項，2007年起轉戰MLB，2016重返日職。松坂本季在中日隊春訓時右肩受傷，整季只在一軍出賽2場，雖然球季尾聲時右肘不適，但目前已恢復。

西武隊對松坂的身體狀況進行慎重調查，研判松坂仍有戰力。

對西武隊來說，考量到松坂對吸引球迷的效果，另外，西武陣中不少年輕投手，可以從擁有日美職棒豐富經驗的「活教材」，得到許多正面建議。

重返西武後的年薪，預料將比本季待在中日隊時的8000萬日圓少很多，但松坂對薪資似乎不會那麼堅持，明年9月就要滿40歲的「平成怪物」，將可望重返尋求3連霸聯盟冠軍、拿下「日本一」作為目標的西武隊。

日本日刊體育報導，松坂方面從這個球季已做好大幅減薪的心理準備，所以跟西武隊達成契約協議應該沒有什麼障礙。

西武隊在松坂MLB最後一年的2014年，曾經調查過再找回松坂的可能性，不過松坂最後返回日職時選擇軟銀隊，之後又再轉隊到中日隊。

這對松坂來說可說是絕佳時機點，西武隊在這個球季結束後，完成了室內練習場及球員宿舍等新設施，特別是在醫療方面也完善不少，可說西武隊在現任總經理渡邊久信主導下，持續推動軟硬體環境提升。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1081109

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