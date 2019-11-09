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傳柯瑞因傷本季無法歸隊 勇士球團駁斥報導

最新更新：2019/11/09 15:52

（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）有媒體稍早報導，美國職籃NBA金州勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）因為左手骨折，不太可能在本季回歸。但勇士球團今天否認這項報導，還說報導內容「完全在胡說八道」。

美國體育消息網站「看台報告」（Bleacher Report）記者布徹（Ric Bucher）稍早引述勇士隊消息人士指出，柯瑞「骨折比原先料想得更糟」，本季不太可能再出賽。

但「運動畫刊」（Sport Illustrated）報導，勇士球團迅速駁斥這項消息，甚至有球團消息人士稱報導「完全在胡說八道」。

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）在今晚跟明尼蘇達灰狼的比賽前被問到相關問題說，這則報導「讓人摸不著頭緒」。

勇士球團仍認為，本月1日接受手術的柯瑞將休兵至少3個月，之後會再對他重新進行評估。

布徹已在推特上對報導內容改口，表示他是指柯瑞會出於「競爭原因」不出賽。

勇士本季已陷入艱難處境，不僅失去以自由球員身分與布魯克林籃網簽約的前鋒杜蘭特（Kevin Durant），得分後衛湯普森（Klay Thompson）也因上季總冠軍賽的左膝前十字韌帶傷勢而本季報銷。

生涯兩度奪下年度最有價值球員（MVP）的柯瑞，在10月30日對鳳凰城太陽時，切入禁區後重摔落地，左手腕遭太陽中鋒貝恩斯（Aron Baynes）倒地壓傷退場。（譯者：侯文婷/核稿：陳彥鈞）1081109

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