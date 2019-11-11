海碩女網賽 李亞軒直落二奪勝會內開胡

（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣網球女將李亞軒今天在2019台北海碩網球公開賽會內賽首輪，以7比6（9）、6比4，直落二掃下日本女將村松千裕，拿下個人在海碩盃會內賽首勝。

總獎金12.5萬美元（約新台幣383萬）的2019台北海碩網球公開賽會內賽，今天在台北小巨蛋開打，世界排名第307的地主女將李亞軒，首戰對上排名第264的日本好手村松千裕，李亞軒歷經近2小時的馬拉松式大戰，順利脫困晉級。

李亞軒首盤曾兩度破發，並在前9局打完以5比4領先「聽牌」，沒想到卻沒能守成，遭對手破發扳平後將戰線拖至搶7。

關鍵搶7，李亞軒雖浪費了3個盤末點，最終仍有驚無險以11比9艱辛拿下首盤，這也成了勝負分水嶺，次盤她開局就連下4局，早早奠定勝基，最後也以6比4拿下晉級門票。

對於贏球關鍵，李亞軒坦言是「心態」，她坦承因為太想贏，打得太急才遭對手扳平，所幸她即時反省，也告訴自己，「必須打得更有耐心」。在改變戰術與節奏後，才穩住陣腳，並順利摘下晉級門票。

至於李亞軒的胞妹李亞芯，今天在會外賽最後一輪，則是歷經3盤苦戰，以6比7（5）、7比6（5）、6比4，後來居上逆轉德國女將塞庫麗可（Sarah-Rebecca Sekulic），成功搶下會內賽門票。

李亞芯賽後坦言，開賽後她有些緊張，導致首盤表現不盡理想，接下來她找回平常心應戰，「放開去打反而收到不錯效果」。（編輯：張雅淨）1081111