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終止一輪遊 王子維香港羽賽過頭關

最新更新：2019/11/13 11:41

（中央社記者黃巧雯台北13日電）「羽球王子」王子維今天在香港羽球公開賽首輪大戰3局、54分鐘，以21比11、13比21、21比8擊敗印度選手韋瑪，闖進16強賽。

世界排名第26的王子維自9月底南韓公開賽闖進4強後，籤運不佳，首輪賽事連續強碰日本球王桃田賢斗，還有台灣羽球一哥周天成，王子維今天順利挺進16強，擺脫連3站一輪遊命運。

2019香港公開賽屬於BWF世界羽球巡迴賽超級500系列，今年在紅磡體育館舉行，世界球后戴資穎本週缺陣，備戰年終賽，這次由台灣羽球一哥周天成領軍，率領王子維與「小小白」白馭珀等好手出征，周天成晚間將出戰日本選手常山幹太（Kanta Tsuneyama）。

王子維首輪迎戰排名第16的印度選手韋瑪（Sameer Verma），雙方唯一的一次過招就是在今年6月澳洲公開賽，王子維當時大戰3局才獲勝。

王子維今天開賽在2比4落後時，發動一波拉出5比0攻勢，迅速甩開對手，並把握優勢以21比11拿下首局。

雙方次局陷入拉鋸戰，韋瑪在9比10落後情況下，拉出9比1攻勢，王子維無力招架，以13比21讓出。

王子維決勝局重振旗鼓，以8比0攻勢下馬威，一路壓制對手，以21比8勝出，收下16強賽門票，下一戰將出戰中國名將諶龍與印尼選手謝薩（Shesar Hiren Rhustavito）之間的勝方。（編輯：張芷瑄）1081113

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