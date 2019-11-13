湖人新星庫茲馬砍23分 關鍵2記三分球射太陽[影]

NBA洛杉磯湖人隊新星庫茲馬（右前）12日助球隊以123比115撲滅太陽隊。（圖取自facebook.com/losangeleslakers）

（中央社鳳凰城12日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天客場迎戰鳳凰城太陽，全場拿下23分的湖人新星庫茲馬（Kyle Kuzma）在第4節末段射進2記關鍵三分球，助球隊以123比115撲滅太陽。

湖人在終場前3分23秒時仍以111比113落後太陽，但湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）隨後射進三分球，帶領球隊以114比113超前比數。

接著，庫茲馬又連續飆進2顆三分球，讓湖人拉大領先來到120比113，奠定本戰勝基。庫茲馬今天以替補球員身分上場，貢獻23分、4籃板。

此外，湖人「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）繳出全場最高24分、12籃板的雙十數據。詹姆斯則奪下19分、7籃板，外加全場最多的11助攻。

庫茲馬賽後談及他的2記關鍵三分球時指出：「我整個球季都持續在尋找自己的節奏。我感覺每場比賽中，我的節奏和時機都在進步。」

湖人拿下勝利後，目前例行賽戰績8勝2敗暫居西區聯盟龍頭，在新任教頭伏格爾（Frank Vogel）的領軍下，繼續復興紫金王朝。

另一方面，太陽陣中兩大後衛布克（Devin Booker）及盧比歐（Ricky Rubio）本場各有21分貢獻，但今天吞敗後，球隊以6勝4敗暫居西區聯盟第7。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1081113