李亞軒李亞芯姊妹檔 不考慮合體參加雙打賽事

2019台北海碩網球公開賽，台灣網球女將李亞軒（圖）與妹妹李亞芯在會內賽女單分頭出擊，對於兩人未來是否可能攜手出征雙打賽事，她們13日都表示，不考慮。中央社記者黃巧雯攝 108年11月13日

（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣網球女將李亞軒這次與胞妹李亞芯在2019台北海碩網球公開賽會內賽女單分頭出擊，但對於未來是否可能合體參加雙打賽事，兩人今天都表示，不考慮。

2019台北海碩網球公開賽在台北小巨蛋舉行，李家姊妹檔今年都有收穫，其中李亞芯首度挑戰海碩盃，就通過會外賽考驗，直闖會內賽，李亞軒則拿下會內賽首勝。

面對現階段台灣網壇姐妹檔有詹詠然與詹皓晴、謝淑薇與謝語倢，對於兩人攜手出征雙打賽事，不但李亞芯認為，「應該不會」，24歲的李亞軒同樣覺得，兩人相差6歲，個性同樣火爆，且喜好有如「兩條平行線」，加上兩人同屬「底線型」，無法互補。

李亞軒透露：「僅在家中練習賽的時候搭檔過，就把我嚇死，（雙打）從來沒想過，我怕我會生氣。」

李亞軒、李亞芯今天單打賽事比賽時間重疊，李亞軒笑著說：「我自己都自身難保了，以自己比賽為主，如果領先的時候，還可以偷瞄一下，還差點比她早下來。」

李亞芯今天會內賽首輪迎戰排名第201名的斯洛維尼亞女將賈柯波維琪（Dalila Jakupovic），歷經開賽被破發，以1比2落後，隨後發動攻勢，3度攻破對手發球局，以6比2逆轉搶下首盤。

李亞芯次盤率先破發得手，但第3局裁判突然警告對手，教練不要在場邊提醒，加上後來發球時，裁判對講機突然發出聲音，以及諸多不利的判決，影響李亞芯心情，一口氣連丟6局，以2比6讓出次盤，而李亞芯決勝盤也未能突破對手壓制，最終以2比6吞敗。

李亞芯表示，第2盤裁判和對手的舉動確實影響到她，「裁判今天不知道為什麼，判決都怪怪的」，加上自己後面未能調整好心態、一直失常。

對於今年首度參加海碩盃，李亞芯對自己表現僅打70分，她認為，自己每次比賽領先時，容易鬆懈、失常，因此常被對手追上，而出國比賽經驗不夠，也讓她情緒一上來的時候，沒辦法立即緩和。

世界排名第307名的李亞軒次輪出戰排名第173名的斯洛伐克女將塞彼洛娃（Jana Cepelova），最終以兩個3比6吞敗，16強止步。

李亞軒表示，先前觀察對手球路變化多，因此賽前擬定策略，以耐心打好每一球為主，她分析，今天每一球基本都6、7拍起跳，但可能因自己較少遇到高強度選手，注意力容易分散，讓對手有可趁之機。（編輯：葉俐緯）1081113

2019台北海碩網球公開賽，台灣網球女將李亞芯（圖）13日在會內賽首輪以2比6吞敗，對於首度參加海碩盃，她對自己表現僅打70分，她認為，自己每次比賽領先時，容易鬆懈、失常，因此常被對手追上。中央社記者黃巧雯攝 108年11月13日