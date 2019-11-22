江啟安HBL處女秀關鍵4罰 青年逆轉扳倒治平

（中央社記者黃巧雯台北22日電）青年高中後衛江啟安昨天才與隊友模擬比賽、進行罰球特訓，今天在HBL預賽出戰治平高中的比賽，迎來在HBL處女秀，在讀秒階段關鍵4罰全進，最終助青年以81比79逆轉勝。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組預賽在台北體育館開打，青年高中首役就陷入苦戰，前3節結束以58比64落後，最後一節展開反撲，兩隊一度戰成75比75平手，江啟安在讀秒階段先是2罰全中，隨後再度獲得2次罰球機會，同樣皆把握住，助青年以2分之差險勝，收下預賽首勝。

青年高中教練許智超賽後直指，獲勝關鍵在於「防守」、「罰球」，全隊罰球20罰中18，他坦言，應該是他與另一名教練鄧安誠接任以來，球隊在正式比賽中罰球率最高的一次。

江啟安在讀秒階段罰球前，僅拿下4分，卻能在關鍵時刻挺身而出，許智超說：「沒想到會全部罰進，以為只有2到3罰，對高中生來說，畢竟壓力不小。」

江啟安透露，昨天才加強罰球訓練，隊友也模擬比賽情景、在旁邊干擾，「剛好今天遇到，覺得很棒」。

江啟安在教練眼中是名自律性高的球員，許智超說：「有一次被教練鄧安誠講一講就哭了，以為是教練罵他，他給自己要求太高，期許太高。」

江啟安同樣也出面澄清，當時教練並沒有罵他，是自己那段時間打不好、很自責。

過去都在中國念書的江啟安，直到高一才返台就讀青年高中，繼續追求籃球夢，習慣在看書後做心得筆記的他，也將勤做筆記的習慣延續到球場上，筆記本上更充滿勉勵自己的話，他透露：「像是我一定會更好、一定會進步，現在算是替補，我會隨時做好上場準備。」

青年高中去年高達10名高三球員，在相繼畢業的情況下，今年陣中僅高偉綸與徐宇煇感受過HBL氛圍。

去年拿下第7名的青年高中，暑假曾前往中國南京移地訓練備戰，許智超表示，「這場比賽對我們很重要，輸與贏壓力不一樣，還是全力求勝」。（編輯：張芷瑄）1081122