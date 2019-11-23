第20指名黃柏豪再見安打 味全龍奪正式賽首勝

2019亞洲冬季棒球聯盟23日開打，味全龍隊在斗六棒球場進行成軍以來首場正式比賽，9局下黃柏豪（右2）敲出再見安打，助隊逆轉勝韓職聯隊。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年11月23日

（中央社記者楊啟芳雲林23日電）亞洲冬季棒球聯盟今天開打，味全龍隊今天在斗六棒球場進行成軍以來首場正式比賽，交手韓職聯隊，9局下在平手時，選秀第20指名的黃柏豪敲出再見安打，終場以5比4奪勝。

韓職聯隊1局上就靠著趙修行敲三壘安打，以及都太勳的安打，攻下1分；下個半局龍隊的李凱威、川崎宗則敲安打後，黃柏豪擊出高飛犧牲打，追平比數，不過由於川崎宗則腳快抽筋，為了保險起見退場休息。

3局上韓職的李在栗敲安打後盜上二壘，利用推進及高飛犧牲打，再攻下1分；3局下龍隊則是洪瑋漢、李凱威敲安打後，黃柏豪擊出1打點滾地球，第二度戰成平手。

4局上洪現彬、尹楨彬、朴成韓、李在栗接連敲安打，攻下2分，韓職取得領先；不過7局下龍隊的洪瑋漢、吳睿勝敲安打，追回1分，8局下張政禹擊出內野安打後，利用2次暴投及張祐銘的安打，追平比數。

9局下龍隊最後反攻機會，洪瑋漢選到保送後盜上二壘，黃柏豪接著敲出再見安打，終場以5比4逆轉擊退韓職。賽後龍隊總教練葉君璋表示，「選手看起來有點放不開，但這都是階段，我相信這樣過去，成長會更快」。

敲出再見安打的黃柏豪此戰扛第4棒，3打數敲1支安打，選到1次保送，有1支高飛犧牲打，包辦3分打點。談到9局下的情況，黃柏豪說：「那時一壘空著，直覺對方投手會用變化球對付我，教練也有提醒我對方有什麼球路，球速也滿快的。」

敲出再見安打後，黃柏豪說：「很亢奮，但以後還是要保持平常心，一場一場來，教練也告訴我，因為還年輕，要大膽嘗試，不要害怕失敗。」

黃柏豪在季中選秀僅第16輪、第20指名，不過葉君璋說：「順位比較後面的不是不夠好，而是別隊不缺，但我們什麼都缺，我也認為他是好選手。」（編輯：張芷瑄）1081123