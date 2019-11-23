張育成首度指導少棒球員 談張進德盼身體健康

旅美印地安人隊野手張育成（圖）23日受訪時談起哥哥張進德，張育成希望他可以將身體顧好，才能把握機會，上場有好表現。中央社記者謝靜雯攝 108年11月23日

（中央社記者謝靜雯高雄23日電）旅美印地安人隊野手張育成，指導少棒球員初體驗，面對小朋友提問，直呼還好有林智勝幫忙；談起哥哥張進德，張育成希望他可以將身體顧好，才能把握機會，上場有好表現。

張育成過去雖然有在棒球訓練營中指導過學生球員，但對象是少棒層級的球員是第一次，今天與中職中信兄弟隊野手林智勝搭擋，在徐生明國際少棒錦標賽「棒球教室」亮相，他笑說小朋友的問題很可愛，像是「接高飛球怎麼擋太陽」、「怎麼處理滾地球不規則彈跳等」，只是能想辦法解釋。

張育成哥哥、旅美捕手張進德，預計也將在徐生明少棒賽閉幕現身，談起哥哥近況，張育成表示，從亞洲棒球錦標賽、世界12強棒球賽，很開心看到張進德有好的表現。

張進德與巨人隊的合約今年底結束，張育成也希望張進德在國際賽的好表現，可以爭取到續留美國發展的機會。

張育成提到，哥哥近年受傷勢影響表現，雖然身為運動員，沒有辦法避免運動傷害，但希望哥哥休季期間可以專注治療，只要身體沒問題，機會來了、好好把握，相信一定可以有好的表現。（編輯：屈享平）1081123