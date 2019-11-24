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李凱威敲關鍵三壘安打 味全龍冬盟奪2連勝

最新更新：2019/11/24 16:41

（中央社記者楊啟芳台中24日電）亞洲冬季棒球聯盟今天在斗六棒球場的比賽，由味全龍交手日本社會人隊，龍隊於2局上攻下大局，其中李凱威敲出關鍵2打點三壘安打，終場以5比4擊退社會人隊，奪2連勝。

龍隊的吳睿勝1局上選到保送、黃柏豪敲出安打，接著劉基鴻擊出的球造成游擊手失誤，攻下1分；2局上朱祥麟、張祐銘接連敲二壘安打得1分後，洪瑋漢擊出內野安打，李凱威再敲三壘安打，帶有2分打點，黃柏豪補上1打點安打，龍隊取得5比0領先。

5局下廖任磊登板投球，不過被八坂健司敲陽春全壘打，掉1分；6局下黃東淯登板，送出2次三振後，被石黑凌敲二壘安打，接著發生暴投，失掉1分，最後再用三振解決；8局下龍隊洋投威亞（Anthony Vizcaya）被石黑凌轟2分砲。

不過終場龍隊還是以5比4擊退社會人隊，自冬盟開幕起奪下2連勝，目前戰績暫居第一名。除了有關鍵三壘安打演出的李凱威，昨天敲再見安打的黃柏豪，此戰同樣扛下第4棒，5打數敲4支安打，1分打點，表現傑出。

龍隊先發投手巴里歐茲（Edison Ernesto Barrios Castillo）用75球投4局，僅被敲3支安打，出現1次保送，送出5次三振無失分，無關勝敗，勝投由第4任投手森榮鴻拿下。（編輯：張雅淨）1081124

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