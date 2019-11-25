UBA輔大前教頭辭世 球員銜哀勝台北商大

108學年度大專校院籃球運動聯賽（UBA）25日開打，輔大男籃（紅衣）晚間在賽事開始前，為月初辭世的前總教練劉俊業圍圈默哀，球隊銜哀出擊，首戰也順利擊敗對手拿下賽季首勝。（大專體總提供）中央社記者龍柏安傳真 108年11月25日

（中央社記者龍柏安台北25日電）前輔仁大學男籃教頭劉俊業11月5日因病辭世，享年59歲。今天UBA男子組預賽開打前，全體球員默哀致敬，銜哀出賽的輔大最後以86比44輕取台北商大，希望闖進4強，完成教練心願。

108學年度UBA大專籃球聯賽男子組第1階段預賽，今天在輔仁大學開打，輔大球員為紀念甫逝世的教練劉俊業執教第33年，比賽時在板凳席上放置他的西裝外套，並默哀33秒，象徵劉俊業一直都在隊伍旁邊。

近年劉俊業因身體狀況不佳，場上調度已逐漸交棒給愛徒楊哲宜，賽後楊哲宜坦言：「劉老師在生命的最後仍一直掛念球隊，相信球員也都知道，前兩年我們都沒進到小巨蛋（4強），這是這一季最重要目標。」

輔大四年級前鋒劉揚，是劉俊業的小兒子，他坦言，父親從小就對他特別嚴厲，儘管如此他仍崇拜父親的執教風格，因此大學才刻意加入爸爸執教的球隊。

面臨父親驟逝的噩耗，加上新球季開打，劉揚透露，心裡上他已做好準備，加上父親臨終前特別鼓勵他：「做好自己本分就好。」才讓他能平靜地面對比賽。

被問到印象中的劉老師，輔大射手吳季穎坦言：「他完全沒有架子，就像爸爸一樣，我們練球可以不來，但課不能不去上。」

吳季穎並透露一個小故事，家境不算優渥的他，大一新人賽季打得還不錯，「劉老師主動幫我爭取每個月5000元的獎學金，這件事我一直感謝在心。」他強調，今年他們一定會帶著劉老師一起進軍小巨蛋，也相信老師會在天上持續關注他們的表現。（編輯：屈享平）1081125