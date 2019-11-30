桌球男子世界盃 林昀儒勇闖8強

（中央社記者黃巧雯台北30日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在男子桌球世界盃16強賽以4比1扳倒瑞典選手卡森（Kristian Karlsson），拿下對戰3連勝，世桌賽處女秀就拿下勝利，勇闖8強戰。

世界排名第10的林昀儒，上週在T2鑽石桌球賽新加坡站拿下亞軍，本週轉戰在中國成都舉行的男子世界盃桌球賽，這也是他個人首度參賽，排在第7種子，直接晉級第2階段的16強賽。

林昀儒16強賽出戰世界排名第25的瑞典選手卡森（Kristian Karlsson），雙方去年曾在卡達、奧地利公開賽過招，兩次都由林昀儒以4比2拿勝。

林昀儒今天開賽迅速取得9比4領先，但對手急起直追，一度追近，所幸林昀儒穩住陣腳，以11比8搶下首局，隨後乘勝追擊，再以11比4、11比7，連拿第2、3局，率先聽牌。

不過，林昀儒第4局開局就陷入0比3落後，儘管後段連續化解對手2個局點，第4局仍以4比11棄守。

林昀儒第5局重振旗鼓，開局即取得5比0領先，但4度被扳成平手，所幸他臨危不亂，在9比9平手時，連拿2分，以11比9勝出，挺進8強賽，下一戰對手將是美國選手吉哈（Kanak Jha）與巴西選手卡爾德拉諾（Hugo Calderano）之間的勝方，比賽時間約在今晚7點45分。（編輯：屈享平）1081130