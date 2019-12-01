黑豹旗平鎮宋晟睿雷射肩 將以投手身分參加選秀

（中央社記者楊啟芳台北1日電）2019黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中以3比1擊退穀保家商奪冠，中外野手宋晟睿7局上雷射肩長傳相當關鍵。已經高三的他，明年將會以投手身分投入中職選秀。

宋晟睿今天先發第7棒，守中外野，3打數敲出2支安打，選到1次保送，包辦1分打點；守備部分，更是有傑出表現，7局上穀保2出局二壘有人時，劉予承敲出安打，結果宋晟睿演出雷射肩，長傳本壘擋下1分。

平鎮總教練吳柏宏稱讚宋晟睿，「外野傳球臂力很好，守備範圍又大，應該是現階段高中層級最好的外野手。」

宋晟睿則說，「當時想說全力去丟，能抓到就是很開心。」

除了攻、守，宋晟睿還於8局上登板投球，但僅投0.1局被敲1支安打、投2次保送。他說，「沒有很緊張，是因為裁判好球帶太小，有點搗亂自己的情緒，丟不準，一開始阻殺，自己太開心，上去投球愈投愈不順。」

身為「投打二刀流」的宋晟睿表示，平常訓練比較注重投手部分，體能也都是跟著投手一起做，之前最快球速達153公里，「可以再增加，平常做重量要認真，主要就是不要受傷。」

宋晟睿今年高三，明年即將畢業。他說，有考慮報名中華職棒季中選秀，「因為平常比較注重在投手，以後也想要用投手身分出來選秀。」（編輯：戴光育）1081201