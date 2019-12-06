江少慶持續保持訓練 稱讚青棒選手素質好

2019年NIKE青棒菁英訓練營課程6日進入最後一天，擔任教練團師資之一的江少慶（前）表示，現在的高中選手平均素質很好。對於目前的動向，他則說，有持續接觸球季外的訓練。（NIKE提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年12月6日

（中央社記者楊啟芳新北6日電）2019年NIKE青棒菁英訓練營課程進入最後一天，擔任教練團師資之一的江少慶表示，現在的高中選手平均素質很好，至於目前的動向，他指出，有持續接觸球季外的訓練。

NIKE青棒訓練營由多名職棒選手、教練組成教練團，包括彭政閔、鄭錡鴻、江少慶、胡智為、張進德、李振昌、王躍霖、林子偉、張育成等人。

江少慶表示，參加訓練營覺得很新鮮，「上次有參加過公司辦的小學生營隊，但這次是高中，比較不一樣。高中生學習能力很好，本身素質也不錯，只是好像對於談話不是那麼踴躍，應該是這個階段有點不太願意發問。」

江少慶認為，現在小朋友都很幸福，因為關於棒球的資訊愈來愈多，還有一些旅外的學長帶資訊回台灣，「對現在的學生很有幫助，我們教練團也盡可能告訴他們資訊，選手平均素質不錯，現在小朋友真的愈來愈厲害」。

江少慶自2011年開始效力美國職棒印地安人隊，雖然今年年底合約已經到期，目前還沒有所屬球隊，他在11月的世界12強賽展現優異身手，吸引包括美、日、韓在內的多支球團關注，不過目前動向未明。他表示，「現在開始接觸球季外的訓練，還是會持續」。（編輯：張雅淨）1081206