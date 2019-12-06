花滑大獎賽總決賽 羽生連跳失誤陳巍暫領先

（中央社杜林5日綜合外電報導）美國花式滑冰選手陳巍今天在國際滑冰總會花式滑冰大獎賽總決賽男子單人短曲項目中完美演出，以110.38分暫時領先；日本花滑明星羽生結弦因一個連跳失誤，以97.43分居次。

國際滑冰總會花式滑冰大獎賽（ISU Grand Prix）總決賽於12月5日到8日在義大利杜林（Torino）舉行。

將於12月7日滿25歲的羽生結弦是2013年到2016年大獎賽總決賽的連續4屆金牌得主。2017年及2018年，他因傷兩度缺席總決賽，今年捲土重來，爭取個人第5面大獎賽總決賽金牌，若能成功，將是大獎賽總決賽歷來第一位獲得5金的選手。

陳巍是2017年及2018年大獎賽總決賽冠軍，今年挑戰3連霸。他在短曲「波希米亞人」（La Boheme）中滑得從容，3個跳也成功落冰。

陳巍得到110.38分，是他個人短曲項目最佳表現，也是今年賽季最高分，比羽生結弦於2018年創下的世界紀錄只差0.15分。

羽生結弦身為兩屆冬季奧林匹克運動會花滑男單項目金牌得主，以流暢生動的風格演繹「秋季」（Otonal），但未能順利完成後外點冰4周跳（4T）與後外點冰3周跳（3T）的連跳，失分甚多。

今天比賽的一個亮點是法籍選手艾莫茲（Kevin Aymoz），根據國際滑冰總會資料，他目前世界排名第17名，在短曲項目中獲得個人最佳的96.71分，暫居第3。

選手們接下來將於7日繼續在長曲項目競技，短曲與長曲分數加總，將決定最終金牌得主。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1081206