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SBL九太洋將賽森超台 最愛台式雞排蛋餅

最新更新：2019/12/06 19:50

（中央社記者龍柏安台北6日電）今年重回SBL的九太科技，本季最大看頭之一就是球風彪悍、得分爆發力超強的洋將賽森。教練劉嘉發透露，賽森超愛台，除積極學台語，也很瘋台式雞排和蛋餅。

第17季超級籃球聯賽（SBL）熱身賽，今天在板橋體育館登場，由九太與桃園璞園建築打頭陣，終場九太以79比65輕取對手。

賽森（Franklin Session）首次在熱身賽亮相，他坦言SBL的球風超快，而且防守很黏，「防守者彷彿永遠不會放棄，永遠不放棄。」不過他強調，他是一個喜歡競爭的球員，所以他會更努力打球。

今晚負責防守賽森的璞園菜鳥後衛李家慷就透露，比賽中他全場緊黏對手，沒想到黑皮膚的對手，突然朝他飆出3個字的台語國罵，讓他頓時嚇了一跳，接著不禁笑出來，「我沒料到他居然會說台語。」

九太教頭「寶寶」劉嘉發也說，賽森是個很有趣的球員，很喜歡和隊友哈拉，也和大家玩在一起，「有天隊友買早餐來，他看著隊友買的蛋餅很好奇，嚐鮮後一試成主顧，就連雞排他也超愛，每次都要吃兩份。」

劉嘉發透露，賽森雖然個性很開朗，但練球並不馬虎，他不像有些洋將每天練球都要專人接送，「他都是自己走路到球場。」

而聽到比賽中賽森飆國罵，劉嘉發笑問：「真的嗎。」接下來他並透露賽森的確有在學台語，在球隊練球時偶爾也會來上個幾句，「不過都以罵人的單字居多。」（編輯：吳協昌）1081206

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