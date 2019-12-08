花滑名將陳巍得分創紀錄 大獎賽連3金到手

（中央社義大利杜林7日綜合外電報導）華裔美籍花式滑冰名將陳巍（Nathan Chen）以創世界紀錄的得分，拿下連續第3面國際滑冰總會花式滑冰大獎賽（ISU Grand Prix）金牌，讓日本好手羽生結弦好生嫉妒。

兩屆世界冠軍陳巍在長曲演繹艾爾頓強（Elton John）的「火箭人」（Rocket Man），最後以總分335.30分甩開來自日本的最大勁敵羽生結弦。

兩屆冬季奧運金牌得主羽生結弦，力拚拿下破紀錄的第5面ISU花滑大獎賽年終賽金牌，但他最後以291.43分獲得銀牌，法國選手艾莫茲（Kevin Aymoz）則以275.63分獲得銅牌。

來自猶他州鹽湖城的陳巍，昨天短曲項目結束後以13分優勢領先羽生結弦。

陳巍今天進行長曲項目前，得先耐心等待工作人員清理場地。今天是羽生結弦25歲生日，場上滿是粉絲丟給他的維尼熊（Winnie The Pooh）玩偶和禮物。

20歲的陳巍最後刷新自己去年世界錦標賽締造的長曲、總分兩項紀錄，其中長曲得分224.92，以8.9分差距翻新紀錄，總分335.30分也比先前紀錄多了近12分。

陳巍說：「真的好不可思議，這次的分數太讓人開心了。」

「我最後有點氣力放盡，所以有必要加強自己的耐力。」

比賽結果讓羽生結弦大嘆自己老了，也坦承「我有點嫉妒他，但我真的很尊敬他」。

「陳巍讓花滑難度不斷增加，且我又比他年長許多。」

「陳巍在推升這項運動的極限，我練習時都拿他當榜樣。」

羽生結弦補充說：「我可以說我有兩面奧運金牌，但那已經是過去式了，我想活在當下，我想多與陳巍同場較勁。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1081208