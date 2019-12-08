大專聯賽嘉大預賽第5勝入袋 可望分組第一晉級

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）B組預賽，嘉義大學（圖）8日以8比4擊敗稻江學院，拿下預賽第5勝，可望以分組第一之姿晉級8強複賽。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年12月8日

（中央社記者謝靜雯台北8日電）大專棒球聯賽（公開一級）B組預賽，嘉義大學今天以8比4擊敗稻江學院，拿下預賽第5勝，可望以分組第一名晉級8強複賽；台體大一路落後、9局追分，以3比3與輔仁大學打成和局。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）B組預賽，嘉義大學今天與稻江學院交手，嘉義大學首局就有攻勢，靠著保送、失誤、莊季霖適時安打，先馳得點，4局再靠著黃秉睿適時安打，一棒送回兩分，取得3比0領先。

稻江學院前4局沒能拿下分數，5局靠著保送、短打推進、陳宗鼎安打，追回1分，嘉義大學7局再啟攻勢，靠著單局3安、1保送、1次守備失誤，多添3分保險分，8局再靠著安打、觸身球保送、短打推進、投手暴投，單局再拿2分，奠定勝基，稻江學院追分不及、吞下敗仗。

嘉義大學拿下預賽第5勝，可望以分組第一名晉級8強複賽，雖然打出不錯成績，但總教練鍾宇政表示，1人出局時的得點圈打擊機會，球員沒有把握得很好，也點出扛4棒的高宸軒全壘打火力還沒有展現，是打線不足的地方。

台體大今天與輔仁大學交手，輔仁大學首局先拿1分，2局抓準台體大投手出狀況，靠著接連3次保送（1次觸身球保送）、潘飛適時安打，取得2比0領先，4局再靠著保送及簡子騏、潘飛接連安打，拿下第3分。

台體大前6局沒能拿下分數，7局靠著安打、保送、盜壘、滾地球追回1分，9局再靠著接連3支安打，追回2分，3比3扳平戰局，兩隊9局打完沒分出勝負，握手言和，兩隊目前預賽戰績同為2勝3敗1和。

台體大教練郭勇志表示，這場比賽打者運氣比較不好，但大家心態一樣，不輕易放棄，「相信他們經過這些逆境會有很大的成長，明天比賽還是會全力以赴。」（編輯：管中維）1081208