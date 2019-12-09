華興美和OB賽14日登場 郭源治趙士強將先發

（中央社記者謝靜雯台北9日電）1970年代南北中學棒球強權「北華興、南美和」，去年首度在美和中學舉辦OB賽，今年華興棒球50週年，14日將在華興中學舉辦OB賽，兩隊先發陣容豪華，華興隊派出郭源治任先發投手。

1969年金龍少棒隊拿下世界少棒賽冠軍，在華興中學創辦人蔣宋美齡協助下，球員進到華興中學國中部就讀，1969年華興青少棒隊成立、1972年成立青棒隊，開啟南北兩大中學棒球強權「北華興、南美和」較勁的年代。

因為節省經費、管理不易、戰績不佳等原因，華興校方於2003年、2007年先後解散青少棒隊、青棒隊。華興中學棒球隊從首任教頭「棒球紳士」方水泉開始，確立球隊風格，除了棒球訓練外，華興十分重視球員的教育，希望球員就算不打球，未來的路也可以走得長遠。

華興中學校友孫金鼎是台灣首名考上台大的三級棒球國手，華興棒球隊活躍39年間，總計培養出6名博士、33名碩士、111名各國棒壇好手，包括旅日退役球星「大郭」郭源治、「亞洲巨砲」呂明賜等人，目前還在中職的現役教練、球員，則有中信兄弟教練丘昌榮、統一獅隊教練高建三、桃猿隊投手林柏佑、野手陽耀勳等人。

去年12月15日，兩校棒球隊校友首度在美和中學舉辦聯合OB賽，今年為「華興棒球50週年」，兩校OB交流聯誼賽將於華興中學舉辦，兩隊排出先發陣容豪華，華興OB隊由郭源治任先發投手，美和OB隊第4棒則由「微笑喬治」趙士強扛起，OB賽預計下午2時開打。（編輯：張雅淨）1081209