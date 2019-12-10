張奕在中華隊開通第2人格 隊友笑言不要太囂張

（中央社記者楊啟芳台北10日電）歐力士旅日投手張奕今天舉辦媒體茶敘，他表示，自己也對在世界12強賽能繳出好表現，感到不可思議，並笑說這次在中華隊開通了「第2人格」，日職隊友還開玩笑叫他不要太囂張。

張奕在11月的世界12強棒球賽繳出驚豔表現，預賽對委內瑞拉投7局無失分，帶領中華隊闖進複賽；複賽第2場再戰韓國，封鎖韓國6.2局無失分，總計2場投13.2局無失分，獲得2勝，奪下大會防禦率王、勝率王、最佳先發投手共3獎。

張奕今天在媒體茶敘表示，「真的很感謝這次教練團、聯盟後勤，徵召我去打中華隊，以前以為可以用野手身分代表國家，沒想到是用投手身分，滿奇妙的，沒想過會變這樣的結果」。

除了希望為台灣奪下好成績，張奕也希望透過12強證明實力給歐力士看，但並沒料想到可以表現這麼好，還拿到3座個人獎，「自己覺得很不可思議，但個人沒滿足，這只是一個過程，把握這次比賽的自信，為明年做準備」。

張奕在歐力士的隊友也都看到了他的表現，12強賽結束後，張奕先留在日本訓練及參加球隊的感謝祭，他說：「隊友都開玩笑說我是台灣的英雄，叫我不要囂張，球團對我的表現也是出乎意料。」

張奕在12強賽時多次激動怒吼，但其實他在日職時個性比較「悶」，他笑說，歐力士隊友也希望他在球季多怒吼幾次，「我也不知道耶，12強時滿亢奮的，這是一種感覺吧」。

張奕指出，其實剛在12強報到時也很安靜，是中華隊隊友開通了張奕的「第2人格」，「剛來時很多教練說我太悶了，但我在日本都這樣，應該是林凱威一直放音樂，放日文歌是我知道的歌，我就小唱一下，然後他們就開始起鬨」。（編輯：張芷瑄）1081210