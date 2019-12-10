台哥大女子高球賽11日開打 卡司歷年最強

（中央社記者龍柏安台北10日電）2019台灣大哥大女子高球公開賽，明天起在林口東華高爾夫球場點燃戰火，包括尋求衛冕的李旻、旅美名將徐薇淩，旅日好手姚宣榆等人都有報名參賽，卡司堪稱歷年之最。

總獎金高達新台幣500萬元的2019台灣大哥大女子公開賽，也是本季最後一場封關戰，除地主球員外，今年還有來自南韓、泰國、馬來西亞、新加坡、日本、香港、中國與紐西蘭等9個國家與地區、共計106名好手，將歷經3天、54洞競桿，爭取最後的冠軍金盃。

去年台哥大女子公開賽曾締造2天內，共4名選手打出一桿進洞的神奇事蹟，事後也獲得金氏世界紀錄認證，成為高爾夫球史上單場最多人演出一桿進洞的高壇紀錄。

台灣大哥大總經理林之晨表示，這場比賽去年創下驚人的「同一場比賽，4人在同一洞打進一桿進洞」的金氏世界紀錄，讓台灣大哥大與締造紀錄的李旻、張亞琦、陳子涵與邱齡緹等4名選手，都感到與有榮焉。

去年在比賽中打出一桿進洞、最後並順利奪得后冠的李旻坦言，今年自己的整體表現雖有些起伏，不過最後目標都有達到，她也期許自己在年終的最後一場比賽，可以打出好表現。（編輯：張芷瑄）1081210