冬盟中職聯隊吞3連敗 仍確定為前4強

（中央社記者楊啟芳台北11日電）亞洲冬季棒球聯盟今天在洲際棒球場的比賽，中職聯隊以3比8不敵韓職聯隊，吞下3連敗，不過目前還是位居第4名，與味全龍都能晉級4強，4強賽將於14日進行。

1局下韓職聯隊就靠著李在栗、都太勳、梁碩桓、具本奕接連敲安打，攻下3分。2局上中職聯隊的廖健富、陳文杰敲安打後，江坤宇擊出高飛犧牲打，追回1分；不過下個半局韓職聯隊的權正雄敲陽春砲，取得4比1領先。

3局下都太勳、具本奕都敲二壘安打，韓職再添1分。5局上陳晨威、成晉敲安打後，潘傑楷選到保送形成滿壘，下一棒吳桀睿擊出雙殺打，中職跑回1分；6局上陳晨威再補上1打點安打，中職僅剩2分落後。

不過7局下彭識穎登板投球後，先送出保送，再被都太勳、梁碩桓敲安打，形成滿壘，送出一次三振後退場，接手的吳哲源被擊出高飛犧牲打，不過之後沒有再掉分；8局下韓職再添2分，終場就以8比3送給中職聯隊3連敗。

中職聯隊此戰一共動用7名投手，先發江國謙投3局被敲7支安打，沒有出現保送，送出3次三振，失5分吞下敗投；另外中繼投手楊彬、陳明軒、吳俊偉、吳哲源沒有掉分。

冬季聯盟賽程進行到最後一週，例行賽到明天為止，13日是5到6名排名賽，14日為4強賽，15日則是季軍賽及冠軍賽，目前中職聯隊以7勝7敗排在第4名，味全龍則是以6勝5敗2和排在第3名，都已確定能晉級4強，前2名則為日職紅隊及日本社會人隊。（編輯：張芷瑄）1081211