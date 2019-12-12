克服壓力和緊張 鄭怡靜林昀儒奧運門票到手

（中央社記者龍柏安台北12日電）攸關奧運門票的第一場比賽，鄭怡靜有些緊張，她克服壓力和緊張情緒，和林昀儒聯手在桌球年終總決賽混雙首輪，以3比0輕取匈牙利組合，成功摘下2020東京奧運門票。

2019世界桌球巡迴賽年終總決賽今天在中國鄭州開打，每組僅有年度排名最佳的8組人馬可以參賽，其中混雙將發出4張東京奧運門票，意味只要挺進4強，就可提前取得奧運參賽權。

台灣桌球一姐鄭怡靜與一哥林昀儒合拍，全場僅用18分鐘，以11比7、11比3、11比4橫掃匈牙利搭檔史祖迪（Adam Szudi）與波蓋兒（Szandra Pergel），除順利取得4強門票，也成為台灣桌球隊史首組取得混雙奧運門票的組合。

鄭怡靜透露，這次賽前她和林昀儒針對比賽做了很多準備，兩人也都希望能在這場年終總決賽順利摘下奧運門票，她笑說：「快上場前還是會緊張，手還是冰的。」

能夠率先取得奧運入場券，鄭怡靜坦言：「能在壓力下拿到門票還是很開心的。」她也透露，對她來說，今年已經很有奧運的感覺，因為所有國家的選手都傾巢而出。

鄭怡靜與林昀儒混雙晉級4強後，下一輪將遭遇混雙世界排名第1的中國組合許昕與劉詩雯，對此鄭怡靜則淡然地表示：「就盡力去拚吧。」

如今階段性任務達成，鄭怡靜強調，主項女單也盼能持續突破，目前單打世界排名第8的她，希望在奧運前穩住排名，甚至繼續向上攀升。（編輯：張雅淨）1081212