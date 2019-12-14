郭源治華興美和OB先發 投手丘是舞台也是墳墓

華興美和OB交流賽14日在華興中學舉行，由華興棒球隊首屆校友、旅日退役球星郭源治（圖）任先發投手，投1局無失分，他說，投手丘有兩個意義，「表現好就是舞台，不好就是墳墓」。中央社記者謝靜雯攝 108年12月14日

（中央社記者謝靜雯台北14日電）華興美和OB交流賽今天在華興中學舉行，華興棒球隊第一屆球員「大郭」郭源治當先發投手， 64歲的他投1局無失分。他說，投手丘有兩個意義，「表現好就是舞台，不好就是墳墓。」

今年為華興中學棒球隊成立50週年，華興美和OB賽去年在美和中學舉行，今年改至華興中學舉辦。兩校校友中午歡聚吃飯，下午在華興中學棒球場舉行交流賽。

華興中學棒球隊首屆校友、旅日退役球星郭源治任華興中學OB隊先發投手，今天面對4名打者，僅讓打者靠著失誤上壘、沒有失分，面對美和OB隊中心棒次第4棒趙士強，郭源治第一顆球就是頭部近身球，最後讓趙士強敲出投手方向滾地球出局，總計投1局沒有失分。

郭源治賽前受訪開玩笑說要投9局，今天先發退場後說，3天前才確定要投OB賽的先發，「我是懷抱感恩的心情來到這裡的」，也笑說對趙士強第一球就秀一手，「本來要投近身球，但現在控球不好了，我也想要投給大家看，讓大家知道當投手就是要敢投。」

儘管現在的華興中學風貌和過去有落差，棒球場僅剩當初的1/2，但郭源治還是直呼懷念，他指著投手丘說：「你們知道我一直把投手丘看作什麼嗎？表現得好時，它就是我的舞台，如果表現得不好，它就是我的墳墓。」（編輯：管中維）1081214