更多編輯台推薦新聞：
馬拉松書單／跑步到底有什麼魅力 暢銷作家說給你聽
文化

馬拉松書單／跑步到底有什麼魅力 暢銷作家說給你聽

熊本熊想傳遞東奧聖火 因不是人類遭婉拒
運動

熊本熊想傳遞東奧聖火 因不是人類遭婉拒

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選
文化

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

冬盟4強賽中職落敗 林威助：先發投手無法壓制

最新更新：2019/12/14 16:07

（中央社記者楊啟芳台中14日電）亞洲冬季棒球聯盟4強賽今天在洲際棒球場舉行，日職紅隊1局下川越誠司轟3分全壘打，終場7比2擊退中職聯隊，晉級決賽。中職總教練林威助說，先發投手無法壓制，追分不容易。

中職聯隊1局上就靠著2次保送、對方失誤，及吳桀睿高飛犧牲打、陳文杰安打，攻下2分；不過，日職紅隊下個半局展開攻勢，吉田大成、砂川理查獲保送後，楊彬投手犯規奉送1分，接著小鄉裕哉擊出1打點內野安打，川越誠司再轟出3分砲，取得5比2領先。

3局下川越誠司、野村大樹、齊藤誠人接連敲出安打，日職紅隊再添1分；8局下野村大樹、古賀優大、廣澤伸哉也都敲安打，攻下1分，終場以7比2擊退中職聯隊，晉級決賽，中職聯隊則是明天要打季軍戰。

中職聯隊近期吞下5連敗，林威助表示，「先發投手沒辦法壓制，後面要從對方投手敲連續安打追分並不容易，短期比賽先發至少要撐5局，這也是給選手磨練的機會。」

林威助也指出，選手可以學習對方打者的心態及策略，「怎麼護送壘上跑者，什麼狀況用什麼心態打擊，都是很好的教材。」

此戰中職聯隊先發投手楊彬僅投1局，被敲3支安打，出現2次保送，失5分吞下敗投；不過，接替投球的林威志後援3.1局，被敲6支安打，僅失1分，吳俊偉、鄭鈞仁都沒掉分，吳哲源投1局失1分。（編輯：管中維）1081214

延伸閱讀
冬盟日職紅隊川越誠司雙響砲 與社會人握手言和

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報