冬盟4強賽中職落敗 林威助：先發投手無法壓制

（中央社記者楊啟芳台中14日電）亞洲冬季棒球聯盟4強賽今天在洲際棒球場舉行，日職紅隊1局下川越誠司轟3分全壘打，終場7比2擊退中職聯隊，晉級決賽。中職總教練林威助說，先發投手無法壓制，追分不容易。

中職聯隊1局上就靠著2次保送、對方失誤，及吳桀睿高飛犧牲打、陳文杰安打，攻下2分；不過，日職紅隊下個半局展開攻勢，吉田大成、砂川理查獲保送後，楊彬投手犯規奉送1分，接著小鄉裕哉擊出1打點內野安打，川越誠司再轟出3分砲，取得5比2領先。

3局下川越誠司、野村大樹、齊藤誠人接連敲出安打，日職紅隊再添1分；8局下野村大樹、古賀優大、廣澤伸哉也都敲安打，攻下1分，終場以7比2擊退中職聯隊，晉級決賽，中職聯隊則是明天要打季軍戰。

中職聯隊近期吞下5連敗，林威助表示，「先發投手沒辦法壓制，後面要從對方投手敲連續安打追分並不容易，短期比賽先發至少要撐5局，這也是給選手磨練的機會。」

林威助也指出，選手可以學習對方打者的心態及策略，「怎麼護送壘上跑者，什麼狀況用什麼心態打擊，都是很好的教材。」

此戰中職聯隊先發投手楊彬僅投1局，被敲3支安打，出現2次保送，失5分吞下敗投；不過，接替投球的林威志後援3.1局，被敲6支安打，僅失1分，吳俊偉、鄭鈞仁都沒掉分，吳哲源投1局失1分。（編輯：管中維）1081214