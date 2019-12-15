英超球星厄齊爾 讓德國人又愛又恨

（中央社記者林育立柏林14日專電）英超球星厄齊爾因批評穆斯林對中國迫害維吾爾人視而不見，引發熱議。這位在德國土生土長、父母是土耳其移民的球星，也因力挺土耳其獨裁總統艾爾段，讓德國人對他又愛又恨。

厄齊爾（Mesut Özil）出身德國西部的礦區蓋爾森基興（Gelsenkirchen），這裡是德國的足球聖地，以德甲勁旅沙爾克04（Schalke 04）聞名。

厄齊爾天賦異稟，17歲即進入職業足壇，為國家隊踢球一開始就一鳴驚人，擅長在中鋒穿針引線的他，成了德國在2014年拿下世界盃冠軍的靈魂人物。

德國的人口1/5有移民背景，其中尤以1960年代來打工的土耳其穆斯林移民及其後代為大宗。身為移民子弟，厄齊爾登上體壇巔峰，被德國社會視為是移民融入成功的典範。總理梅克爾有次在賽後，還特地到休息室與他握手合照，可見他受歡迎的程度。

不過，去年世界盃足球賽開踢前1個月，厄齊爾與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）合照，卻也讓他在德國成為眾矢之的。

艾爾段近年鐵腕統治土耳其，迫害反對派和記者。厄齊爾與艾爾段合照的時間點又正好是總統大選前，輿論紛紛質疑他為獨裁者助選。德國排外人士趁機興風作浪，拿他的移民出身做文章，罵他拒絕融入社會。德國在世界盃第一輪慘遭淘汰，不少人還影射他故意打敗仗。

「贏球的時候我是德國人，輸球時我是移民」，世界盃後，厄齊爾斷然宣布退出國家隊的聲明，透露他內心有多受傷。厄齊爾在推特有近2500萬名追蹤者，他在世界各地的球迷，無不對他在德國受到種族歧視表示同情。

但德國社會對他逐漸失去好感，原因也與在上世紀深受獨裁所苦的德國，無法接受國家隊隊員背離民主自由的價值有關。

今年年中，厄齊爾在土耳其結婚，邀艾爾段在他一生中最重要的這一天擔任證人，德國一家大報就評論說，厄齊爾向一名獨裁者致敬，背叛德國的立國精神，對他出生的國家來說實在太過分了。（編輯：周永捷）1081215