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U21男子亞洲盃曲棍球錦標賽 中華隊奪銅

最新更新：2019/12/15 16:01
U21男子亞洲盃曲棍球錦標賽在阿曼舉行，中華隊14日在季軍賽中以5比3擊敗烏茲別克，拿下銅牌。（總教練廖興洲提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 108年12月15日
U21男子亞洲盃曲棍球錦標賽在阿曼舉行，中華隊14日在季軍賽中以5比3擊敗烏茲別克，拿下銅牌。（總教練廖興洲提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 108年12月15日

（中央社記者黃自強新加坡15日專電）U21男子曲棍球中華代表隊傳捷報，代表台灣出賽的中華隊小將昨天在阿曼舉行的U21男子亞洲盃曲棍球錦標賽季軍戰中將士用命，最後以5比3擊敗烏茲別克，拿下銅牌。

U21男子亞洲盃曲棍球錦標賽從5日起在阿曼舉行10天賽事，共有9個國家參賽。

總教練廖興洲賽後表示，中華隊在預賽中表現不錯，第1場以2比1勝新加坡，第2場以4比0勝香港，第3場以1比4不敵實力強勁的地主隊阿曼，以2勝1負戰績進入4強。

不過，4強賽中，中華隊遭遇中國隊，雖力拚全場，仍以2比4落敗。

廖興洲指出，中華隊在季軍賽中攻勢頻頻，發揮合作無間默契，最終以5比3勝烏茲別克，拿下銅牌。

教練陳願凡說，台灣這次從桃園永平商工、台中中港高中、南投竹山高中、彰化藝術高中、台北市立大學、長榮大學挑選24名平均年齡18歲優秀選手參賽。

這次U21男子亞洲盃曲棍球錦標賽名次，依序為中國、阿曼、台灣、烏茲別克、新加坡、泰國、伊朗、斯里蘭卡與香港。（編輯：馮昭）1081215

U21男子亞洲盃曲棍球錦標賽在阿曼舉行，中華隊14日在季軍賽中攻勢頻頻，發揮合作無間默契，最終以5比3勝烏茲別克，拿下銅牌。（總教練廖興洲提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 108年12月15日
U21男子亞洲盃曲棍球錦標賽在阿曼舉行，中華隊14日在季軍賽中攻勢頻頻，發揮合作無間默契，最終以5比3勝烏茲別克，拿下銅牌。（總教練廖興洲提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 108年12月15日
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