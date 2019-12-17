SBL台啤洋將巴克利 獲選單週最佳球員

（中央社記者黃巧雯台北17日電）第17屆超級籃球聯賽（SBL）14日開打，效力台灣啤酒洋將巴克利，出賽2場，繳出場均23.5分、10.5籃板「雙十」成績單，不但助台啤2連勝，也獲選單週最佳球員。

巴克利（Kentrell Barkley）為今年10月首屆SBL洋將選秀會中，唯二獲指名的洋將，另一名為賽森（Franklin Session），獲九太科技青睞而成為首屆洋將選秀狀元。

巴克利也未辜負台啤期望，上週迎戰桃園璞園建築、裕隆納智捷比賽，場均拿下23.5分、10.5籃板、4.5助攻、1.5抄截、1阻攻，整體投籃命中率超過6成，也是台啤能拿下開季2連勝的關鍵。

畢業自NCAA一級東卡羅來納大學的巴克利，也曾征戰NBA發展聯盟，巴克利表示，上場就是盡量發揮強項，照教練的要求多往禁區攻擊、為隊友製造機會，並在防守端上提供能量，增加轉換快攻的機會。

巴克利的表現也獲得台啤總教練周俊三肯定，他稱讚：「巴克利配合度高，和隊員相處也相當融洽，教練團的要求也會盡力達成，對球隊戰力來說是很好的補強。」

雖然已繳出場均「雙十」，巴克利也不以此為自滿，他期許自己，未來能降低失誤次數，並期待未來和隊友持續磨合，打出更好的表現。（編輯：張芷瑄）1081217