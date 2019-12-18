郭泓志朱立人一日教練 與小球員分享棒球經驗技巧

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）慶祝桃園市龜山國小拿下第二屆U10「2019 MLB CUP Taiwan」賽事冠軍，MLB CUP再度前進校園，邀請前道奇隊投手郭泓志與印地安人隊捕手朱立人擔任一日教練，讓小朋友嗨翻天。

美國職棒大聯盟（MLB）7月2日至7月7日在台北市青年公園舉辦第二屆U10（次少棒）層級的「2019 MLB CUP Taiwan」賽事，邀請全台共16支少棒隊參賽，最後由桃園市龜山國小勇奪冠軍二連霸。MLB特別邀請前洛杉磯道奇隊投手郭泓志及克里夫蘭印地安人隊捕手朱立人前往龜山國小，擔任一日教練傳授棒球經驗及技巧。

郭泓志表示，很開心可以跟小朋友互動，尤其現在也有擔任教練工作後，知道小朋友要訓練的課表，也分享相關訓練，一起討論。教練要把問題消化後再統一回覆，會比單純當球員辛苦。不過自己認為，國小階段的球員保持夢想開心打球就好，每天專注在球場上，把它當成課外教學活動。

朱立人指出，看到小朋友非常有禮貌就想到以前團體生活的時候讓人懷念，這個階段最重要的是基本訓練還有是否做好熱身，重點就是心態正確的打棒球、玩棒球。最近自己也把名字改成族名，希望能帶著家族的力量及榮耀去美國打拚，如果有機會上大聯盟，也希望讓世界看到排灣族。

獲得貼身指導的機會，小球員們都相當高興，林佑恩表示，雖然棒球這條路走起來非常辛苦，但能從郭泓志及朱立人兩位教練身上感受到對棒球的熱愛及堅持，自己也把他們當榜樣，希望未來有機會站上大聯盟的舞台。

鄭文燦受訪也特別提到樂天桃猿隊，他說，當初發現日本樂天公司在商標局一開始登記的是Rakuten、Rakuten Golden Eagles，自己就跟桃猿隊領隊劉玠廷說，日本人很謹慎，市府要展開低調、細緻說服對方，並請樂天公司的人，一起參與冠軍賽及封王大遊行。

他說，樂天公司發現市民跟球迷這麼熱情，加上自己也向樂天爭取，桃園對Monkey是有感情的，希望可以保留，最後他們的社長拍板定案，「桃猿隊」保留，吉祥物就保留下來，成為Rakuten Monkeys 樂天桃猿隊。（編輯：方沛清）1081218