更多編輯台推薦新聞：
愛滋病毒可靠藥物預防 調查：7成受訪者不知
生活

愛滋病毒可靠藥物預防 調查：7成受訪者不知

完整名單》2020立委政黨票號次 民進黨14國民黨9親民黨3
政治

完整名單》2020立委政黨票號次 民進黨14國民黨9親民黨3

圖輯／蔣經國日記揭與美斷交時痛苦 決定先安人心
政治

圖輯／蔣經國日記揭與美斷交時痛苦 決定先安人心

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

郭泓志朱立人一日教練 與小球員分享棒球經驗技巧

最新更新：2019/12/18 16:49

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）慶祝桃園市龜山國小拿下第二屆U10「2019 MLB CUP Taiwan」賽事冠軍，MLB CUP再度前進校園，邀請前道奇隊投手郭泓志與印地安人隊捕手朱立人擔任一日教練，讓小朋友嗨翻天。

美國職棒大聯盟（MLB）7月2日至7月7日在台北市青年公園舉辦第二屆U10（次少棒）層級的「2019 MLB CUP Taiwan」賽事，邀請全台共16支少棒隊參賽，最後由桃園市龜山國小勇奪冠軍二連霸。MLB特別邀請前洛杉磯道奇隊投手郭泓志及克里夫蘭印地安人隊捕手朱立人前往龜山國小，擔任一日教練傳授棒球經驗及技巧。

郭泓志表示，很開心可以跟小朋友互動，尤其現在也有擔任教練工作後，知道小朋友要訓練的課表，也分享相關訓練，一起討論。教練要把問題消化後再統一回覆，會比單純當球員辛苦。不過自己認為，國小階段的球員保持夢想開心打球就好，每天專注在球場上，把它當成課外教學活動。

朱立人指出，看到小朋友非常有禮貌就想到以前團體生活的時候讓人懷念，這個階段最重要的是基本訓練還有是否做好熱身，重點就是心態正確的打棒球、玩棒球。最近自己也把名字改成族名，希望能帶著家族的力量及榮耀去美國打拚，如果有機會上大聯盟，也希望讓世界看到排灣族。

獲得貼身指導的機會，小球員們都相當高興，林佑恩表示，雖然棒球這條路走起來非常辛苦，但能從郭泓志及朱立人兩位教練身上感受到對棒球的熱愛及堅持，自己也把他們當榜樣，希望未來有機會站上大聯盟的舞台。

鄭文燦受訪也特別提到樂天桃猿隊，他說，當初發現日本樂天公司在商標局一開始登記的是Rakuten、Rakuten Golden Eagles，自己就跟桃猿隊領隊劉玠廷說，日本人很謹慎，市府要展開低調、細緻說服對方，並請樂天公司的人，一起參與冠軍賽及封王大遊行。

他說，樂天公司發現市民跟球迷這麼熱情，加上自己也向樂天爭取，桃園對Monkey是有感情的，希望可以保留，最後他們的社長拍板定案，「桃猿隊」保留，吉祥物就保留下來，成為Rakuten Monkeys 樂天桃猿隊。（編輯：方沛清）1081218

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報