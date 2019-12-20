獲頒旭日小綬章 彭誠浩透過棒球促進台日友好

（中央社記者謝靜雯台北20日電）世界棒壘球總會第一副會長彭誠浩，獲日本頒發「旭日小綬章」，他是台灣棒球界第一人，也是首名獲此榮譽的棒球界非球員人士。授勳儀式今天在日本駐台代表泉裕泰的公邸舉行。

世界棒壘球總會（WBSC）第一副會長、亞洲棒球總會會長彭誠浩，獲日本政府頒發「旭日小綬章」，表彰他透過棒球促進台日友好親善及相互了解所做的貢獻。授勳儀式今天在日本台灣交流協會代表泉裕泰公邸舉行，包括王貞治、中華奧會主席林鴻道、體育署長高俊雄、 中華民國棒球協會理事長辜仲諒都出席觀禮。

泉裕泰回顧台灣棒球發展史，特別提到棒球在台灣的開頭，與1897年日本人將棒球引入當作娛樂的歷史背景有關。台灣人開始打棒球的紀錄，至今已有百年歷史，電影KANO中的時代背景，對台灣棒球發展有很大影響。泉裕泰還提到台灣棒球至今有飛躍的成長，「已有與日本、美國並肩的水準」。

以體育界相關人士身分獲頒「旭日小綬章」格外難得，日本政府從1875年開始，針對「對國家公共有功勞者中，有引人矚目的顯著功績內容」的社會人士贈予旭日章，1981年開始頒贈外國人，先前棒球界僅有美職棒傳奇教頭拉索達（Tommy Lasorda）獲得， 彭誠浩是第一名非運動員出身，因推動棒球有功而獲此榮譽的人。

彭誠浩特別提到，日本與台灣棒球有悠久而緊密的互動，也直言在1998年擔任中華民國棒球協會理事長期間，全面與日本棒壇互動、合作，經常前往日本各地拜會、交流，希望促成中華棒協與日本棒協的合作，在世界棒壇上共同為棒球發展努力。

彭誠浩感謝到場觀禮的家人、棒協代表，以及日本棒球界友人，也特別提到「獎章不是屬於個人，也屬於中華棒協，沒有中華棒協全力支持，我個人也無法獲得」。（編輯：屈享平）1081220

世界棒壘球總會（WBSC）第一副會長、亞洲棒球總會會長彭誠浩（左）獲日本政府頒發「旭日小綬章」，20日由日本駐台代表泉裕泰（右）代表頒贈，表彰他透過棒球促進台日友好親善及相互了解所做的貢獻。中央社記者徐肇昌攝 108年12月20日