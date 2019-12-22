陳冠宇旅日第10年珍惜舞台 要繼續當學弟偶像

旅日羅德隊投手陳冠宇（右）22日加入富邦U18明日之星大賽明星白隊教練團，2020年球季將是他旅日生涯第10年，陳冠宇感觸良多，「10年了，還有機會可以站在球場上也是很幸福的事」。中央社記者張新偉攝 108年12月22日

（中央社記者謝靜雯新北22日電）旅日羅德隊投手陳冠宇今天加入富邦U18明日之星大賽教練團。明年為旅日生涯第10年，陳冠宇直言，可以繼續在投手丘很幸福，會好好努力，希望繼續當學弟們的偶像。

陳冠宇今天加入富邦U18明日之星大賽明星白隊教練團，比賽集結現階段台灣高中最頂尖好手共42人參賽，吸引國內外職棒球隊球探聚集。陳冠宇表示，這是球員表現自己最好的時機和舞台，希望球員們面對壓力，拿出好表現。

此次參賽球員中，有許多是陳冠宇高中母校、穀保家商青棒隊球員，陳冠宇點名對「投打雙刀」林子崴印象最深刻，「他是我從國小、國中，一路看到高中的球員，很開心看到他們都長大了」。

陳冠宇今年季後返台加入世界12強棒球賽中華代表隊，成為中華隊後援安定的力量。陳冠宇表示，無論對自己或其他年輕的球員們，自信和抗壓性都是需要透過大比賽累積，把經驗和自信帶到球季賽，希望可以延續好的表現。

2011年展開旅日生涯，明年球季將是旅日生涯第10年，陳冠宇有很多感觸，「10年了，還有機會可以站在球場上也是很幸福的事」，預計明年農曆年間就會回到日本提前準備新球季。他也笑說，希望可以繼續在職棒舞台上多拚幾年，「繼續當學弟們的偶像」。（編輯：張雅淨）1081222