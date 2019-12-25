花蓮監獄耶誕公益賽 九太科技隊灌籃秀險勝

（中央社記者黃巧雯台北25日綜合報導）超級籃球聯賽（SBL）九太科技趁著比賽空檔，24日赴花蓮監獄參加公益活動，九太後衛柯旻豪傳球「空中接力」給後衛李愷諺灌籃，最終以2分差險勝花監同學隊。

九太科技隊穿著熱情鮮明的黃色球衣出征，24日到花蓮監獄參加「2019年寒冬問暖送愛心」公益活動，與獄友代表隊所組成的「花監同學隊」進行友誼賽。

兩隊戰況一度膠著，而九太頻有美技演出，讓獄友驚呼連連，包括九太上演「雙衛合作」，由後衛柯旻豪傳球「空中接力」給後衛李愷諺灌籃，最終九太以一球之差險勝。

九太在中場時間除了邀請藝人團體表演外，前鋒勤明慶也上台獻唱。他表示，「中場被拱上去唱歌，很多人讓我很緊張，但第一次來監獄參與活動，一切都很新鮮，是很有意義的活動。」

法務部矯正署花蓮監獄典獄長葛煌明表示，謝謝財團法人九太科技社會福利基金會、中華民國犯罪矯正協會共同主辦活動，為受刑人打氣、給他們溫暖，讓獄友知道沒被外界遺棄。

葛煌明提到，九太從SBL第一季就來花蓮監獄做公益，他說：「還記得當時的球星哈孝遠、楊玉明玩得很開心，希望日後還能和九太籃球隊互動。」

九太科技籃球隊自民國91年起開始進行「愛心到監獄」的義行，17年來巡迴花蓮、宜蘭、台北、高雄監獄，與受刑人進行籃球友誼賽。九太科技董事長沈會承希望能喚起社會對受刑人的權益重視，讓獄友們也能在耶誕節感受溫暖。（編輯：張雅淨）1081225