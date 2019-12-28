安特托昆博背傷缺陣不打緊 公鹿26分差大勝老鷹

（中央社亞特蘭大27日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博今天因為背痛沒有上場，所幸隊友密道頓與羅培茲挺身而出聯手砍下42分，助公鹿112比86踢館成功，讓亞特蘭大老鷹吞下9連敗。

公鹿老將伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）代替NBA年度最有價值球員安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）先發，砍下18分追平本季個人最高得分，並奪下本季最高的17籃板。

隊友密道頓（Khris Middleton）挹注23分，羅培茲（Brook Lopez）貢獻19分。老鷹替補球員克萊布（Allen Crabbe）今天命中4顆三分球，得到本季個人新高20分。

老鷹今天折損了一位得分好手，後衛楊恩（Trae Young）在上半場快結束時，因為踩到另一名球員的腳而扭傷右腳踝，之後被隊友攙扶回到更衣室，上場15分鐘貢獻12分。

公鹿今天贏球後，本季例行賽戰績來到28勝5敗，勝率高居全聯盟第一。老鷹吞下9連敗後，戰績來到6勝26敗，暫居全聯盟爐主。（譯者：張曉雯/核稿：陳彥鈞）1081228