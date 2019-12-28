中日會長盃大仁勝東東京 兩隊雙胞胎對決成焦點

2019年中日會長盃國際青少棒邀請賽28日開打，高雄大仁首戰與日本東東京交手，雙方陣中各有一對雙胞胎兄弟檔，也成賽事另類焦點。圖為台日球隊雙胞胎合影。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年12月28日

（中央社記者謝靜雯台北28日電）2019年中日會長盃青少棒賽今天開打，總計19支球隊參賽，高雄大仁國中與日本東東京交手，場內另類焦點為兩隊陣中都有雙胞胎兄弟檔，大仁投打發揮，以6比1拿下勝利。

中日會長盃青少棒賽今天在嘉義開打，此次總計有10支台灣球隊、9支日本球隊參賽，高雄大仁首場比賽與日本東東京交手，大仁陣中有雙胞胎兄弟林劭威、林劭倫，東東京陣中神崎翔、神崎順也是雙胞胎兄弟，成為另類焦點。

大仁首局就有攻勢，靠著接連安打、對手守備失誤，開賽就攻下4分，3局朱育成三壘打再添1分，6局周牧叡三壘打再起攻勢，追加保險分。

大仁先發投手陳震承今天投4局僅被敲出1支安打、無失分，率隊拿下勝利；東東京今天一日2戰，以1比6不敵高雄大仁，與新北二重國中比賽，3比3握手言和。

高雄忠孝國中今天首戰與日本信越交手，全場敲出13支安打，終場以10比2拿勝，接著與日本東北交手，兩隊2比2握手言和；桃園新明國中一日2戰，先後以8比0擊敗日本北關東、12比0擊敗日本南關東，台東體中首戰與日本北海道打成7比7和局，再以4比2擊敗日本西東京隊。（編輯：張芷瑄）1081228