老鷹楊恩缺陣 古德溫生涯新高21分率隊拆穿魔術

（中央社奧蘭多30日綜合外電報導）美國職籃NBA亞特蘭大老鷹得分主力楊恩因傷缺陣，但在古德溫攻下生涯新高21分的情況下，克服一度落後18分窘境，以101比93擊敗奧蘭多魔術，終止近期一波10連敗。

古德溫（Brandon Goodwin）和老鷹簽的是雙向合約，本季他只打了5場比賽，今天包括三分球4投3中在內，11次出手命中7球，攻下21分並有6次助攻，他先前單場最多只拿5分。

老鷹的藍恩（Alex Len）有18分、12籃板的「雙十」成積，赫爾特（Kevin Huerter）攻下19分，菜鳥韓特（De'Andre Hunter）則獲16分。

赫爾特說：「古德溫今晚對我們來說太重要了，他的表現給我們很大的幫助。」

魔術陣中的佛契維奇（Nikola Vucevic）攻下全場最高27分，福尼耶（Evan Fournier）添得22分，奧古斯丁（D.J. Augustin）得到17分，艾薩克（Jonathan Isaac）拿下13分、9籃板。

兩隊今天都有關鍵球員沒有上場，老鷹頭號得分點楊恩（Trae Young）因為右腳踝扭傷連續第2場比賽缺席，帕克（Jabari Parker）受右肩傷勢影響連3場戰缺陣。魔術的高登（Aaron Gordon）在28日對上密爾瓦基公鹿的比賽拉傷阿基里斯腱。

老鷹自8日擊敗夏洛特黃蜂後，就再也沒有贏得比賽。吞下2連敗的魔術，近11場比賽吞下8敗。

兩隊今天都罰進14球，但老鷹只有3次罰球失手，魔術則有10球沒罰進。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1081231