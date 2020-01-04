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戴維斯對老東家不手軟 豪取46分率湖人宰鵜鶘[影]

最新更新：2020/01/04 16:16
影片來源：MLG Highlights YouTube頻道

（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人今晚在主場迎戰紐奧良鵜鶘，湖人陣中主將戴維斯對上前東家毫不手軟，奪下46分、13籃板，率領湖人以123比113收拾鵜鶘。

這是湖人與鵜鶘本季第2度交手，去年11月27日湖人作客紐奧良，當時戴維斯（Anthony Davis）砍下41分，同樣繳出得分破40的搶眼表現，率領湖人以114比110揚威客場。

如今來到湖人主場，鵜鶘討不到任何便宜，戴維斯全場21投15中，加上13罰都沒失手，紫金軍團最終以10分之差笑納近期4連勝。

湖人另一主將詹姆斯（LeBron James）則貢獻17分、15助攻，外加8籃板，葛林（Danny Green）三分球10投6中，全場進帳25分。

這場比賽也是「球哥」波爾（Lonzo Ball）、殷格拉姆（Brandon Ingram）和哈特（Josh Hart）被交易至鵜鶘後，3人首次重返湖人主場，波爾今天得23分、殷格拉姆22分，兩人得分都破20可惜做白工，鵜鶘兵敗客場而終止4連勝。

目前NBA戰績排名，湖人以28勝7負暫時在西區聯盟居首，鵜鶘11勝24負在西區排名第14，僅勝過9勝27負的金州勇士。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1090104

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