幼童遭界外球擊中恐留後遺症 大聯盟加強防護

（中央社記者林宏翰洛杉磯8日專電）去年5月，美國職棒大聯盟的比賽場上，發生令人心疼的一幕。一記界外球擊中2歲半的幼童，畫面之震撼使得球員激動落淚。今天有報導指出，幼童腦部恐有永久性傷害。

「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）報導，代表女童家庭的律師表示，孩子的大腦有一部分受到永久性傷害，仍有可能癲癇發作，正用藥物控制當中。症狀可能治癒，但也可能一生都要服藥。

去年5月29日，芝加哥小熊作客休士頓太空人主場，第4局小熊外野手艾莫拉（Albert Almora Jr.）打擊的時候，一記平飛球直接朝著觀眾席而去，打中了2歲大的小女孩。

原本喧鬧的球場，陷入一片靜默。身為兩個孩子的父親，艾莫拉在球場上懊惱抱頭，攻守交換的時候仍然止不住眼淚。

根據6月的報導，小女孩檢查出有頭骨破裂、硬腦膜下出血、腦部挫傷和水腫。儘管女孩的家人目前沒有提出法律訴訟，不過這起事件使得大聯盟的球場安全問題再度成為焦點。

2017年在紐約洋基球場，一名年輕的球迷被界外球打到送醫住院。2018年在洛杉磯道奇球場，一名79歲的老奶奶坐在本壘後方護網上方，被界外球打中頭部，不久過世。

去年5月在太空人主場的這個意外，小女孩的位置，正好是客隊休息室上方的邊緣，也就是護網沒有保護到的地方。

太空人去年8月延伸網子的保護範圍，一路直達左右外野的邊線，希望涵蓋更多的看台區。去年12月，大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）下令，2020年球季，30支球隊都要延伸護網，保護範圍必須涵蓋球員休息室後方的區域。（編輯：王永志）1090109